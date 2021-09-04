В 2022 году в Крыму начнется производство новой марки шампанского

В 2022 году в Республике Крым начнется производство новой марки шампанского.

Об этом сообщил заместитель Председателя Совета министров РК – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

«АО «Солнечная долина» получило лицензию Росалкогольрегулирования на производство классического шампанского. А сегодня для его производства на предприятии ведется сбор винограда сорта Кокур. К уборке винограда урожая 2021 года здесь преступили 26 августа», — прокомментировал вице-премьер.

Андрей Рюмшин также отметил, что предприятие возделывает такие технические сорта, как Кокур белый, Мускат белый, Ркацители, Каберне-Совиньон, Кареньян, Марселан, Мерло, Пти Вердо, Эким Кара и т.д. Валовый сбор винограда в прошлом году составил 773 тонны при средней урожайности 28 ц/га.

«Весной 2021 года АО «Солнечная Долина» произвело закладку молодых виноградников на площади 35,7 га. Планируется закладка виноградника отечественным посадочным материалом осенью 2021 года на площади более 40 гектаров. Виноградники предприятия внесены в федеральный реестр виноградных насаждений», — проинформировал Рюмшин.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Первый склад класса «А» появится под Симферополем в октябре. Первый склад класса «А» будет построен под Симферополем в октябре.

В Ялте резко выросла стоимость аренды жилья. Ялта возглавила рейтинге самых дорогих в России квартир с посуточной арендой.

Фактор жадности? Эксперт о ценах на новостройки в Крыму. Рост цен на жилье в новостройках Крыма нельзя назвать чрезмерным.

В Севастополе подорожали овощи и свинина. В Севастополе за неделю подорожали овощи и свинина.