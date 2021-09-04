Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 72.6
воздух +22
море +25

Власть

Три десятка грузовиков с брошенными автошинами вывезли за неделю в Ялте

13:03 суббота, 4 сентября 2021
Ялта

Коммунальщики очищают Ялту от старых, брошенных на мусорных площадках автошин.

На этой неделе было вывезено порядка 30 грузовиков с покрышками, сообщила глава администрации города Янина Павленко.

«Поручила очистить город от старых автомобильных шин. Проблема особенно обостряется во время курортного сезона. Ими заваливают контейнерные площадки, зеленые зоны, обочины. Недопустимо! Учитывая, что данный вид отходов относится к четвертому уровню опасности, – написала Павленко. – На этой неделе нашими муниципальными предприятиями и фирмой «Альтфатер Крым» вывезли порядка 30 грузовых машин».

Павленко уточнила, что от покрышек очистили контейнерные площадки на улицах Спендиарова, Блюхера, Крупской, Халтурина и Горького. Работы продолжаются. «Шины готовим к отправке на утилизацию. Ялтинцам и гостям города напоминаю – их прием специализированной организацией осуществляется в промзоне, на улице Дарсановской, – добавила глава администрации. – Договора на вывоз покрышек должны заключать все автомастерские, где есть шиномонтаж».

Власти также пообещали провести масштабную проверку таких предприятий по вопросу утилизации покрышек, которую проведет департамент муниципального контроля.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Износ энергохозяйства в Крыму превышает 75 процентов. Энергосети в Крыму изношены на 75%, оборудование подстанций – на 96%.

История с опреснителем в Ялте становится все загадочнее. Правительство Крыма тайком финансирует разработку проекта, реализацию которого не собирается финансировать правительство РФ.

Власти Крыма обещают не допустить роста цен на уголь и дрова. Глава Крыма Сергей Аксенов в рамках подготовки к отопительному сезону поручил МинЖКХ и Минтопэнерго республики принять меры по недопущению роста цен на уголь и дрова для населения.

Жильцам сгоревшего дома в Ялте обещают деньги на приобретение жилья. Власти Крыма прорабатывают вопрос по выплатам на покупку нового жилья пострадавшим от пожара жильцам многоквартирного дома в Ялте.

Коронавирус в Крыму
В Крыму за сутки выявили 255 случаев коронавируса

В Крыму за сутки выявили 255 случаев коронавируса

За 3 сентября на территории Крыма зарегистрировано 255 случаев коронавирусной инфекции.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Власть
Власти Крыма хотят застроить еще один парк-памятник на ЮБК

Власти Крыма хотят застроить еще один парк-памятник на ЮБК

В Харакском парке, который, как Форосский и Меласский парки, является особо охраняемой территорией регионального значения, могут появиться новые здания высотой в шесть и даже девять этажей.

Водный кризис
История с опреснителем в Ялте становится все загадочнее

История с опреснителем в Ялте становится все загадочнее фото

Правительство Крыма тайком финансирует разработку проекта, реализацию которого не собирается финансировать правительство РФ.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации