Три десятка грузовиков с брошенными автошинами вывезли за неделю в Ялте

Коммунальщики очищают Ялту от старых, брошенных на мусорных площадках автошин.

На этой неделе было вывезено порядка 30 грузовиков с покрышками, сообщила глава администрации города Янина Павленко.

«Поручила очистить город от старых автомобильных шин. Проблема особенно обостряется во время курортного сезона. Ими заваливают контейнерные площадки, зеленые зоны, обочины. Недопустимо! Учитывая, что данный вид отходов относится к четвертому уровню опасности, – написала Павленко. – На этой неделе нашими муниципальными предприятиями и фирмой «Альтфатер Крым» вывезли порядка 30 грузовых машин».

Павленко уточнила, что от покрышек очистили контейнерные площадки на улицах Спендиарова, Блюхера, Крупской, Халтурина и Горького. Работы продолжаются. «Шины готовим к отправке на утилизацию. Ялтинцам и гостям города напоминаю – их прием специализированной организацией осуществляется в промзоне, на улице Дарсановской, – добавила глава администрации. – Договора на вывоз покрышек должны заключать все автомастерские, где есть шиномонтаж».

Власти также пообещали провести масштабную проверку таких предприятий по вопросу утилизации покрышек, которую проведет департамент муниципального контроля.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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