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Сюрприз к концу недели: погода в Крыму на следующей неделе
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Следующая неделя в Крыму пройдет под господством антициклона, на смену прохладной погоде придет существенное потепление, к концу недели воздух прогреется до +25.
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
«С одной стороны, это много солнца и никаких осадков, на нашем профессиональном языке погода называется «миллион на миллион». Тем не менее, будет преобладающая северо-восточная тяга ветров на южной периферии этого барического максимума, что естественно будет удерживать довольно прохладный температурный режим. Ночами воздух будет остывать до +6…12, днем в среднем около +20 градусов. И температура воды в этой связи не порадует», - рассказал Тишковец.
Однако тепло в Крым еще вернется. По оценкам экспертов, к концу следующей недели воздушные потоки развернутся на южные румбы и «подкачка» холода прекратится.
«И к следующим выходным, я думаю, температурный фон, как минимум, вернется в свое климатическое русло, когда ночами будет +10…+15, днем +20…+25. А далее прогнозируется еще большее повышение температуры, до +22…+27, вода в море будет +20…+23, местами +22…+25. Одним словом, бархатный сезон наладится и, по моим оценкам, вторая половина сентября в Крыму будет более благополучной с превышением отметок климатической нормы», - отметил эксперт.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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