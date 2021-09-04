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Происшествия

Шесть человек заблудились в горах Крыма

16:09 суббота, 4 сентября 2021
Шесть человек заблудились в горах Крыма

фото © Новости Крыма

Крымские спасатели 3 сентября эвакуировали шестерых человек, которые потерялись в горах Крыма.

Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Республике Крым.

«3 сентября в 21.16 поступило сообщение о том, что трое туристов, возвращаясь с Тихой Бухты в поселок Орджоникидзе, заблудились и самостоятельно спуститься не могут, – говорится в сообщении. –  Спасатели провели мероприятия по обнаружению, спуску пострадавших с помощью альпинистского снаряжения и выводу в безопасное место».

В МЧС уточнили, что в результате работ спасено пять человек. В медицинской помощи они не нуждались. Второй случай произошел в Ялте. В 20.20 поступило сообщение, что женщина, следуя из поселка Парковое к горе Зуб Марчеки, сбилась с тропы.

Из-за темного времени суток женщина самостоятельно спуститься не смогла. Спасатели в ходе поисково-спасательных работ обнаружили женщину, с помощью альпинистского снаряжения спустили ее с горы и вывели в безопасное место. В медицинской помощи она не нуждалась.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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