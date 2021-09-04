Происшествия
Шесть человек заблудились в горах Крыма
фото © Новости Крыма
Крымские спасатели 3 сентября эвакуировали шестерых человек, которые потерялись в горах Крыма.
Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Республике Крым.
«3 сентября в 21.16 поступило сообщение о том, что трое туристов, возвращаясь с Тихой Бухты в поселок Орджоникидзе, заблудились и самостоятельно спуститься не могут, – говорится в сообщении. – Спасатели провели мероприятия по обнаружению, спуску пострадавших с помощью альпинистского снаряжения и выводу в безопасное место».
В МЧС уточнили, что в результате работ спасено пять человек. В медицинской помощи они не нуждались. Второй случай произошел в Ялте. В 20.20 поступило сообщение, что женщина, следуя из поселка Парковое к горе Зуб Марчеки, сбилась с тропы.
Из-за темного времени суток женщина самостоятельно спуститься не смогла. Спасатели в ходе поисково-спасательных работ обнаружили женщину, с помощью альпинистского снаряжения спустили ее с горы и вывели в безопасное место. В медицинской помощи она не нуждалась.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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