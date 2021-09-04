Общество
Пять краснокнижных моржей перевозят из Крыма в Москву
Пятерых моржей из ялтинского театра морских животных отправляют в Москву. Такое решение принял суд. Процесс транспортировки контролируют зоологи.
Этих моржей поймали в Охотском море в 2018 году и доставили в Приморье, где содержали в плохих условиях вместе с десятками белух и касаток. Всех этих животных планировали продать в океанариумы Китая. Зверинец получил название «китовой тюрьмы», история получила широкий общественный резонанс, зоозащитники развернули серьезную информационную кампанию.
Следком завел дело о незаконном вылове и жестоком обращении с животными. В итоге 11 касаток и 90 белух после курса реабилитации выпустили в Японское и Охотское море. Их передвижения сейчас отслеживают специалисты по спутниковым меткам: киты активны и здоровы.
А вот моржей успели продать из «китовой тюрьмы» российской компании «Акватория», которая запросила у Росприроднадзора разрешение на экспорт животных из России в Китай, но получила отказ, тогда в 2019 году животных перевезли в Ялту по договору содержания. За здоровьем следили ветеринары.
«Девочки здоровые, упитанные, кожный покров идеальный, мы обеспечивали их полное содержание», - рассказала директор театра морских животных Севиль Зинединова.
Это молодые особи, им меньше 5 лет, а живут они до 40. На передержке в театре морских животных они были три года, пишет «Крым 24».
Амурская бассейновая природоохранная прокуратура через суд добилась передачи животных в госсобственность. Сейчас животных готовят к перевозке в Москву. Подготовительные работы контролируют правоохранители. Ластоногих отправят в специальных камерах с терморегулировкой в Московский государственный зоопарк. Там для них уже готовят вольеры.
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