Проверка началась в севастопольском детдоме после сообщений об избиении воспитанников

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Прокуратура Севастополя начала проверку деятельности госучреждения «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Наш дом».

Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства при организации питания и обеспечении безопасности несовершеннолетних воспитанников учреждения, а также исполнения трудового законодательства. Кроме того, будет проверена информация о применении к воспитанникам насилия», – говорится в сообщении.

По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход проверки находится на контроле прокурора города. Как передает «Интерфакс» власти Севастополя также организовали проверку.

«Правительство не оставит без внимания информацию, полученную от сотрудника учреждения и СМИ. Выводы будем делать после всесторонней проверки. Если по результатам проверки факты подтвердятся, то будут приняты соответствующие кадровые решения», – сообщила пресс-служба правительства города со ссылкой на вице-губернатора Александра Кулагина.

Детский омбудсмен Севастополя Марина Песчанская уточнила, что всех детей будут допрашивать в присутствии социального работника. Также она попросила медработников показать записи на предмет ударов, синяков, которые в обязательном порядке должны были внести в книгу посещения медпункта.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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