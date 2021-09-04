Прогноз погоды в Крыму на субботу 4 сентября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 4 сентября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В предгорном Крыму - пожарная опасность (в восточных районах высокая пожарная опасность (4 класс).), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 8 до 21, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер северо-западный 11 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 75 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Ялте сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 22, ночью около 15 градусов. Ветер северо-западный 11 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 67 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 14 до 21, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер С 21 км/час, возможны порывы до 44 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 68 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 23, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер северо-западный 24 км/час, возможны порывы до 51 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 61 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Керчи сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 21, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер северо-западный 31 км/час, возможны порывы до 49 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 60 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 14 до 23, ночью от 14 до 15 градусов. Ветер северо-западный 20 км/час, возможны порывы до 43 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 62 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 24, ночью от 11 до 12 градусов. Ветер западный 14 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 67 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Армянске сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 24, ночью от 14 до 15 градусов. Ветер северо-западный 23 км/час, возможны порывы до 48 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 63 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 17, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер северо-западный 12 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 47 до 65 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 18, ночью около 9 градусов. Ветер северо-западный 11 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 71 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 23 до 26 градусов тепла. По городам: в Алуште - 25, в Евпатории - 24, на мысе Казантип в Азовском море - 27, в Керчи - 26, в Николаевке - 25, в Севастополе - 24, в Судаке - 25, на Тарханкуте - 25, в Феодосии - 26, в Ялте - 25 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 25, в Египте - 27, на Кипре - 28, в Одессе - 24, в Сочи - 27, в Турции - 29, в Хорватии - 25 градусов выше нуля.

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