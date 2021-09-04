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Пассажирам из Санкт-Петербурга пришлось разгружать багаж в аэропорту Крыма

08:58 суббота, 4 сентября 2021

Туристам не сразу удалось найти администратора в терминале.

Первые впечатления от Крыма оказались испорчены у пассажиров рейса из Санкт-Петербурга, который приземлился в Симферополе около 22 часов вчера, 2 сентября: лента выдачи багажа не работала, и людям пришлось вручную разбирать чемоданы и сумки.

На борту оказалась читательница, которая поделилась с редакцией видео происшествия.

Со слов девушки, это был вечерний авиарейс. Многие уставшие пассажиры планировали попасть на междугородние автобусы по Крыму, некоторые дожидались уже заказанного такси. Однако планы пришлось отложить, потому что туристам не выдавали багаж 40 минут.

Когда, наконец, первые чемоданы появились на ленте выдачи №4, то оказалось, что их надо своими силами продвигать дальше — автоматика не работала.

«При этом никаких сотрудников аэропорта поблизости видно не было. Мы бегали по терминалу в поисках того, кто нам мог помочь», — вспоминает собеседница ForPost.

Как ей призналась одна опытная пассажирка, это не первый раз, когда в Симферопольском аэропорту застревает лента выдачи багажа.

В итоге, почти час спустя, лента включилась, но работала рывками.

«По оперативным данным, вечером 2 сентября, во время разгрузки багажа прибывшего рейса, в зале выдачи была нажата кнопка аварийной остановки ленты №4, что привело к ее блокировке. Затем средства объективного контроля зафиксировали повторное многократное нажатие кнопки аварийной остановки ленты №4, что затруднило работы по запуску ленты. Работоспособность ленты №4 была восстановлена после перезапуска системы выдачи багажа в зале №4», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе воздушной гавани.

В тексте использованы материалы: Форпост

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