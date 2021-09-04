Нетрезвая рецидивистка потеряла украденные на ялтинском пляже вещи

Ялтинские полицейские по «горячим следам» задержали женщину, обворовавшую местного жителя на пляже во время распития спиртных напитков.

Об этом сообщили в управлении МВД РФ по Ялте.

«В дежурную часть полиции поступило заявление от местного жителя о том, что во время отдыха на одном из пляжей у него похитили гитару, мобильный телефон и портативную колонку. Сумма причиненного потерпевшему ущерба составила около 38 тыс рублей», – рассказали правоохранители.

По их информации, комплекс оперативных мероприятий вывел полицейских на след подозреваемой, которой оказалась ранее судимая 34-летняя приезжая гражданка. «Кроме того, было установлено, что женщина находится в федеральном розыске за уклонение от административного надзора», – добавили стражи порядка.

В управлении МВД отметили, что во время допроса подозреваемой сотрудники полиции установили обстоятельства произошедшего. «Выяснилось, что потерпевший, распивая спиртные напитки в компании злоумышленницы, оставил свои личные вещи без присмотра, а женщина забрала чужое имущество и поспешила скрыться. Однако, находясь под воздействием алкоголя, и сама потеряла бдительность, лишившись похищенного при неизвестных обстоятельствах», – рассказали полицейские, уточнив, что от подозреваемой принята явка с повинной.

Дознавателем отдела полиции «Ливадийский» возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража), санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы. Судом злоумышленнице избрана мера пресечения в виде ареста, а информация о задержании подозреваемой передана инициаторам розыска.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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