Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 72.6
воздух +22
море +25

Происшествия

Нетрезвая рецидивистка потеряла украденные на ялтинском пляже вещи

10:16 суббота, 4 сентября 2021
Ялта

Ялтинские полицейские по «горячим следам» задержали женщину, обворовавшую местного жителя на пляже во время распития спиртных напитков.

Об этом сообщили в управлении МВД РФ по Ялте.

«В дежурную часть полиции поступило заявление от местного жителя о том, что во время отдыха на одном из пляжей у него похитили гитару, мобильный телефон и портативную колонку. Сумма причиненного потерпевшему ущерба составила около 38 тыс рублей», – рассказали правоохранители.

По их информации, комплекс оперативных мероприятий вывел полицейских на след подозреваемой, которой оказалась ранее судимая 34-летняя приезжая гражданка. «Кроме того, было установлено, что женщина находится в федеральном розыске за уклонение от административного надзора», – добавили стражи порядка.

В управлении МВД отметили, что во время допроса подозреваемой сотрудники полиции установили обстоятельства произошедшего. «Выяснилось, что потерпевший, распивая спиртные напитки в компании злоумышленницы, оставил свои личные вещи без присмотра, а женщина забрала чужое имущество и поспешила скрыться. Однако, находясь под воздействием алкоголя, и сама потеряла бдительность, лишившись похищенного при неизвестных обстоятельствах», – рассказали полицейские, уточнив, что от подозреваемой принята явка с повинной.

Дознавателем отдела полиции «Ливадийский» возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража), санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы. Судом злоумышленнице избрана мера пресечения в виде ареста, а информация о задержании подозреваемой передана инициаторам розыска.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Ограбивший банк под Феодосией налетчик задержан в Санкт-Петербурге. Мужчина, ограбивший банк в поселке Орджоникидзе под Феодосией, задержан в Санкт-Петербурге.

В Ялте задержали воров из магазина: прятали продукты в рюкзак. В дежурную часть с сообщением о краже обратилась представитель одного из магазинов Ялты. Полицейским заявительница пояснила, что из торгового зала неизвестные похитили различного рода продукцию на сумму около 10 тыс. руб.

Крымчанин проведет два года в колонии за избиение лесника. Белогорский районный суд признал местного жителя виновным в избиении сотрудника госучреждения «Юго-Восточное объединенное лесничество», которое было совершено в ноябре прошлого года.

Крымчанин обчистил 20-летнего постояльца на 83 тысячи рублей. 20-летний крымчанин сообщил полиции, что арендовал по устной договоренности жилье в Алупке.

Коронавирус в Крыму
В Крыму за сутки выявили 255 случаев коронавируса

В Крыму за сутки выявили 255 случаев коронавируса

За 3 сентября на территории Крыма зарегистрировано 255 случаев коронавирусной инфекции.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Власть
Власти Крыма хотят застроить еще один парк-памятник на ЮБК

Власти Крыма хотят застроить еще один парк-памятник на ЮБК

В Харакском парке, который, как Форосский и Меласский парки, является особо охраняемой территорией регионального значения, могут появиться новые здания высотой в шесть и даже девять этажей.

Водный кризис
История с опреснителем в Ялте становится все загадочнее

История с опреснителем в Ялте становится все загадочнее фото

Правительство Крыма тайком финансирует разработку проекта, реализацию которого не собирается финансировать правительство РФ.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации