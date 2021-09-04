Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 72.6
воздух +22
море +25

Власть

На «антитеррористическую защиту» Крыма решили потратить нереальные деньги

12:17 суббота, 4 сентября 2021
На «антитеррористическую защиту» Крыма решили потратить нереальные деньги

фото © Новости Крыма

На антитеррористическую защиту объектов, в том числе сферы образования, в этом году в Крыму выделено 1,5 миллиарда рублей.

Более половины из них уже освоено. Об этом сегодня на пресс-конференции в Симферополе сообщил руководитель Аппарата Антитеррористической комиссии РК Александр Булычев.

«Данные финансовые средства уходят на системы видеонаблюдения, инженерно-технические сооружения, на охрану объектов», — уточнил Булычев.

Также по его словам, завершен процесс обследования всех государственных и муниципальных объектов республики Крым. Составлен перечень объектов массового пребывания людей. Их в Крыму 138, паспортизировано 97%.

«Это значит, что эти объекты, например, аквапарки, могут спокойно принимать людей и работать», — подчеркнул руководитель Аппарата Антитеррористической комиссии Крыма.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму возбудили десятки уголовных по фактам анонимных угроз. В этом году на территории Республики Крым было зафиксировано 30 анонимных сообщений, заявил сегодня на пресс-конференции в Симферополе руководитель аппарата Антитеррористической комиссии РК Александр Булычев.

В центре Севастополя задержали голого мужчину. Жители и гости Севастополя 1 сентября увидели в районе Артиллерийской бухты раздетого мужчину, который, пошатываясь, разгуливал по набережной.

В Евпатории задержали мужчину, разбившего автобусную остановку. Сотрудники крымской вневедомственной охраны по горячим следам поймали хулигана, который разбил стекла витрины на остановке общественного транспорта в городе Евпатории. Инцидент произошел на улице Интернациональной.

Крымчанин заплатил миллион за использование труда азербайджанцев. Предпринимателя из Сакского района Крыма оштрафовали на 1 млн рублей за за незаконное привлечение иностранцев к трудовой деятельности.

Коронавирус в Крыму
В Крыму за сутки выявили 255 случаев коронавируса

В Крыму за сутки выявили 255 случаев коронавируса

За 3 сентября на территории Крыма зарегистрировано 255 случаев коронавирусной инфекции.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Власть
Власти Крыма хотят застроить еще один парк-памятник на ЮБК

Власти Крыма хотят застроить еще один парк-памятник на ЮБК

В Харакском парке, который, как Форосский и Меласский парки, является особо охраняемой территорией регионального значения, могут появиться новые здания высотой в шесть и даже девять этажей.

Водный кризис
История с опреснителем в Ялте становится все загадочнее

История с опреснителем в Ялте становится все загадочнее фото

Правительство Крыма тайком финансирует разработку проекта, реализацию которого не собирается финансировать правительство РФ.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации