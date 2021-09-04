Власть
На «антитеррористическую защиту» Крыма решили потратить нереальные деньги
фото © Новости Крыма
На антитеррористическую защиту объектов, в том числе сферы образования, в этом году в Крыму выделено 1,5 миллиарда рублей.
Более половины из них уже освоено. Об этом сегодня на пресс-конференции в Симферополе сообщил руководитель Аппарата Антитеррористической комиссии РК Александр Булычев.
«Данные финансовые средства уходят на системы видеонаблюдения, инженерно-технические сооружения, на охрану объектов», — уточнил Булычев.
Также по его словам, завершен процесс обследования всех государственных и муниципальных объектов республики Крым. Составлен перечень объектов массового пребывания людей. Их в Крыму 138, паспортизировано 97%.
«Это значит, что эти объекты, например, аквапарки, могут спокойно принимать людей и работать», — подчеркнул руководитель Аппарата Антитеррористической комиссии Крыма.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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В Крыму возбудили десятки уголовных по фактам анонимных угроз. В этом году на территории Республики Крым было зафиксировано 30 анонимных сообщений, заявил сегодня на пресс-конференции в Симферополе руководитель аппарата Антитеррористической комиссии РК Александр Булычев.
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