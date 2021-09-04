Происшествия
Крымский миллионер, обвиняемый в смерти человека, избежал ареста
Владелец сети крымских заправок «ТЭС» Сергей Бейм избежал ареста.
31 июля в Сакском районе Бейм за рулем Lexus объезжал по обочине пробку и не пропустил поворачивающую налево Toyota Camry, водитель которой не мог видеть машину Бейма из-за остановившихся на правой полосе машин.
В итоге Lexus впечатался Toyota в правую заднюю дверь. Сидевшая справа сзади женщина получила травмы, не совместимые с жизнью, и скончалась в больнице. Ее 11-летний внук был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Миллионер виновным в ДТП себя не считал, однако МВД РК возбудило в отношении него уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации («Нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)».
Бейму была избрана мера процессуального принуждения – явка в МВД. Следователи сочли необходимым ужесточить меру пресечения и подали два ходатайства: сначала они просили отправить миллионера под домашний арест, потом – запретить ему определенные действия. Но суд оба ходатайства отклонил, не найдя для них оснований.
В тексте использованы материалы: Новый день
Ранее Новости Крыма сообщали:
В поле под Армянском нашли разложившийся труп. Утром 1 сентября по дороге домой крымчанин нашел разложившийся труп мужчины.
ДТП у Крымского моста: фура отправила в больницу двоих детей. Четыре человека пострадали в результате аварии с участием грузового и легкового автомобилей на трассе Новороссии?ск-Керчь, крымская полиция проводит проверку по факту ДТП.
Устроившие в Коктебеле потасовку чеченцы назвали себя кадыровцами. Дебоширы заявили, что им можно все и никто их не остановит.
В Севастополе разыскивают водителя, оставившего трассу без света. ГБУ «Горсвет» обращается к севастопольцам с просьбой помочь найти водителя, сбившего опору наружного освещения на Казачинском шоссе.
В Крыму задержан известный крымскотатарский активист
В селе Первомайское Симферопольского района Крыма 4 сентября прошел обыск у Наримана Джеляла, известного крымскотатарского политика, преподавателя, политолога и журналиста, после чего его увезли на автомобиле в неизвестном на тот период времени направлении.
Сюрприз к концу недели: погода в Крыму на следующей неделе
Следующая неделя в Крыму пройдет под господством антициклона, на смену прохладной погоде придет существенное потепление, к концу недели воздух прогреется до +25.
Проверка началась в севастопольском детдоме после сообщений об избиении воспитанников
Прокуратура Севастополя начала проверку деятельности госучреждения «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Наш дом».
Министр культуры Крыма пришла на школьную линейку в прозрачном костюме
Министр культуры республики Крым Арина Новосельская пришла на школьную линейку 1 сентября в костюме из прозрачной ткани, чем вызвала возмущение родителей учеников
вчера
Когда похолодание уйдет из Крыма: актуальный прогноз
23 часа назад
Какой сегодня праздник 4 сентября фото
Сегодня, 4 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.