Крымский миллионер, обвиняемый в смерти человека, избежал ареста

Владелец сети крымских заправок «ТЭС» Сергей Бейм избежал ареста.

31 июля в Сакском районе Бейм за рулем Lexus объезжал по обочине пробку и не пропустил поворачивающую налево Toyota Camry, водитель которой не мог видеть машину Бейма из-за остановившихся на правой полосе машин.

В итоге Lexus впечатался Toyota в правую заднюю дверь. Сидевшая справа сзади женщина получила травмы, не совместимые с жизнью, и скончалась в больнице. Ее 11-летний внук был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Миллионер виновным в ДТП себя не считал, однако МВД РК возбудило в отношении него уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации («Нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)».

Бейму была избрана мера процессуального принуждения – явка в МВД. Следователи сочли необходимым ужесточить меру пресечения и подали два ходатайства: сначала они просили отправить миллионера под домашний арест, потом – запретить ему определенные действия. Но суд оба ходатайства отклонил, не найдя для них оснований.

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