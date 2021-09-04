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Происшествия

Большой куш: в Крыму рецидивист стащил у спящего рюкзак и внезапно разбогател

09:34 суббота, 4 сентября 2021
Большой куш: в Крыму рецидивист стащил у спящего рюкзак и внезапно разбогател

фото © pixabay.com

В Севастополе оперативники задержали 43-летнего крымчанина, который в кафе ограбил уснувшего после бурного застолья парня, ущерб составил около 100 тысяч рублей.

Об этом рассказали в пресс-службе севастопольского управления МВД. Как выяснилось, инцидент произошел ночью на набережной Корнилова.

23-летний местный житель после затянувшегося отдыха в кафе уснул прямо на летней площадке, оставив рюкзак с дорогими устройствами без присмотра. Этим и воспользовался злоумышленник.

«Он тайком похитил его рюкзак, в котором находилось несколько пар мобильных телефонов и смарт-часов, а также беспроводных наушников общей стоимостью почти 100 тысяч рублей, кошелек с 10 тысячами рублей, банковскими картами и документами, а затем скрылся», - рассказали в ведомстве.

Однако оперативники нашли и задержали его.

Как оказалось, ранее он уже был неоднократно судим за имущественные преступления. В отношении нечистого на руку мужчины возбуждено уголовное дело. За кражу ему грозит до 5 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Ялте задержали воров из магазина: прятали продукты в рюкзак. В дежурную часть с сообщением о краже обратилась представитель одного из магазинов Ялты. Полицейским заявительница пояснила, что из торгового зала неизвестные похитили различного рода продукцию на сумму около 10 тыс. руб.

Крымчанин проведет два года в колонии за избиение лесника. Белогорский районный суд признал местного жителя виновным в избиении сотрудника госучреждения «Юго-Восточное объединенное лесничество», которое было совершено в ноябре прошлого года.

Крымчанин обчистил 20-летнего постояльца на 83 тысячи рублей. 20-летний крымчанин сообщил полиции, что арендовал по устной договоренности жилье в Алупке.

Севастопольца обманули на 50 тысяч рублей при покупке в интернете. В наше время приобретение товаров с помощью интернет-магазинов считается наиболее удобным способом совершения покупки.

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