Большой куш: в Крыму рецидивист стащил у спящего рюкзак и внезапно разбогател

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В Севастополе оперативники задержали 43-летнего крымчанина, который в кафе ограбил уснувшего после бурного застолья парня, ущерб составил около 100 тысяч рублей.

Об этом рассказали в пресс-службе севастопольского управления МВД. Как выяснилось, инцидент произошел ночью на набережной Корнилова.

23-летний местный житель после затянувшегося отдыха в кафе уснул прямо на летней площадке, оставив рюкзак с дорогими устройствами без присмотра. Этим и воспользовался злоумышленник.

«Он тайком похитил его рюкзак, в котором находилось несколько пар мобильных телефонов и смарт-часов, а также беспроводных наушников общей стоимостью почти 100 тысяч рублей, кошелек с 10 тысячами рублей, банковскими картами и документами, а затем скрылся», - рассказали в ведомстве.

Однако оперативники нашли и задержали его.

Как оказалось, ранее он уже был неоднократно судим за имущественные преступления. В отношении нечистого на руку мужчины возбуждено уголовное дело. За кражу ему грозит до 5 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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