Происшествия
Зубков не исключает подачу иска в отношении матери ребенка, которого покусал тигр в «Тайгане»
фото © Крым.реалии
Олег Зубков, который является владельцем сафари-парка «Тайган» в Белогорском районе Крыма, где недавно тигр травмировал годовалого ребенка, не исключает подачу встречного иска в отношении матери пострадавшего малыша.
«Подать встречный иск в отношении мамы ребенка никогда не поздно, ненадлежащий уход за своим ребенком, привлекший к угрозе его здоровью, налицо. Ведь тигр был в клетке, из которой ни его морда, ни его лапа высунуться не могут ни на 1 сантиметр», – сказал Зубков.
По его словам, о необходимости соблюдения мер безопасности каждые 30 минут вещает трансляция из динамиков расположенных по всей территории парка.
«В противном случае подобные случае происходили бы ежедневно и наши бы хищники, которых более 100 в парке, питались бы посетителями. Однако подобный вопиющий случай произошел почти за 10 лет работы парка «Тайган» впервые», – отметил Олег Зубков.
По словам хозяина «Тайгана», данное дело приобретает «громкий характер».
«Даже выдуманные и самые абсурдные дела, возбуждаемые различными контролирующими и правоохранительными органами в отношении моих парков либо меня лично, приобретают всероссийский масштаб. Для этого в претензионных документах достаточно, чтобы было два контрольных слова: «Тайган» и «Олег Зубков». В данном случае речь идет о здоровье годовалого малыша, поэтому уверен – разбирательство будет долгим и громким. Малыша, безусловно, очень и очень жаль, он ни в чем не виновен и сегодня не понимает, чем для него обернется беспечность мамы, допустившей его контакт с тигром», – сказал бизнесмен.
Накануне Зубков впервые прокомментировал данное ЧП, которое произошло еще 26 сентября. По его словам, «руководство и сотрудники парка знали о случившемся, но не знали конкретно около какого вольера это произошло и с какими животными. Только вчера в результате проверочных действий с сотрудниками правоохранительных органов, когда прибыл на территорию парка отец девушки, которая держала малыша, стало возможным определить вольер, в котором произошло событие».
Он добавил, что руководство парка «содействует всем следственным мероприятиям».
Публичные комментарии родителей покусанного в сафари-парке ребенка отсутствуют.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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Зубков не исключает подачу иска в отношении матери ребенка, которого покусал тигр в «Тайгане»
Олег Зубков, который является владельцем сафари-парка «Тайган» в Белогорском районе Крыма, где недавно тигр травмировал годовалого ребенка, не исключает подачу встречного иска в отношении матери пострадавшего малыша.
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