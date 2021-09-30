Водный кризис
Развитие сюжета: В Симферополе ожидаются отключения воды 23-26 сентября: адреса ● Салгир может спасти Крым от опреснителей ● Воды в питающих Симферополь водохранилищах хватит на два года ● В трех городах Крыма отключения воды: кто попал в «безводную» зону ● В Ялте все же будут строить опреснительную станцию
Запас воды в Чернореченском водохранилище составляет 45 миллионов кубометров
В питающем Севастополь Чернореченском водохранилище запас питьевой воды на сегодняшний день составляет 45 миллионов кубометров.
Об этом рассказал вице-губернатор Севастополя Николай Жигулин на заседании городского правительства. Он уточнил, что за минувшие 10 дней приток составил около полумиллиона кубометров воды.
Также, Жигулин отметил, что в Севастополе за год увеличилось водопотребление. Сейчас Севастополю в сутки необходимо около 170 тысяч кубов воды. Городской Водоканал зафиксировал рост абонентов на две тысячи с прошлого года.
Известно, что в августе Чернореченское водохранилище было наполнено на 55 миллионов кубометров.
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе растет расход воды и электричества. В Севастополе растет потребление электроэнергии. Если пик суточного потребления в 2020 году составил 300 мВт – это было 16 февраля при температуре 6 градусов мороза, то уже осенью 2021 года суточное энергопотребление составляет 313 мВт.
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