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Водный кризис

Запас воды в Чернореченском водохранилище составляет 45 миллионов кубометров

12:21 четверг, 30 сентября 2021

В питающем Севастополь Чернореченском водохранилище запас питьевой воды на сегодняшний день составляет 45 миллионов кубометров.

Об этом рассказал вице-губернатор Севастополя Николай Жигулин на заседании городского правительства. Он уточнил, что за минувшие 10 дней приток составил около полумиллиона кубометров воды.

Также, Жигулин отметил, что в Севастополе за год увеличилось водопотребление. Сейчас Севастополю в сутки необходимо около 170 тысяч кубов воды. Городской Водоканал зафиксировал рост абонентов на две тысячи с прошлого года.

Известно, что в августе Чернореченское водохранилище было наполнено на 55 миллионов кубометров.

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