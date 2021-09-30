Запас воды в Чернореченском водохранилище составляет 45 миллионов кубометров

В питающем Севастополь Чернореченском водохранилище запас питьевой воды на сегодняшний день составляет 45 миллионов кубометров.

Об этом рассказал вице-губернатор Севастополя Николай Жигулин на заседании городского правительства. Он уточнил, что за минувшие 10 дней приток составил около полумиллиона кубометров воды.

Также, Жигулин отметил, что в Севастополе за год увеличилось водопотребление. Сейчас Севастополю в сутки необходимо около 170 тысяч кубов воды. Городской Водоканал зафиксировал рост абонентов на две тысячи с прошлого года.

Известно, что в августе Чернореченское водохранилище было наполнено на 55 миллионов кубометров.

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