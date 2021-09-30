Воздушный шар с туристами рухнул в Черное море

Воздушный шар с четырьмя пассажирами упал в акваторию Черного моря у берегов Сочи, следователи выясняют все обстоятельства происшествия.

Об этом сообщает краевое управление Следственного комитета. Инцидент произошел в четверг утром в Лазаревском районе.

По предварительной информации, во время полета из-за сильного порыва ветра произошла нештатная ситуация.

«В результате воздушный шар приводнился в акватории Черного моря недалеко от поселка Головинка Лазаревского района Сочи. Пассажирам и пилоту на сушу помогли выбраться рыбаки, находившиеся неподалеку», - рассказали в ведомстве.

На борту воздушного шара находились пилот и три пассажира, в том числе один ребенок.

По имеющимся данным, в результате происшествия никто не пострадал. По факту происшествия проверку проводят Следком и Южная транспортная прокуратура, устанавливаются организаторы полета.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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