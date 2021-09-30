Власти Крыма продлили некоторые антиковидные ограничения

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Власти на месяц продлили действие коронавирусных ограничений в некоторых городах и районах Крыма.

Соответствующий указ опубликован сегодня на портале правительства.

«Слова «до 1 октября 2021 года» заменить словами «до 1 декабря 2021 года», – говорится в указе.

Продлен запрет на работу хостелов в Крыму. Запрещено заполнять в залах театров, кинотеатров, цирков и филармоний более 75% мест, а в ряде муниципальных образований – Симферополе, Симферопольском районе, Ялте, Алуште, Феодосии, Судаке, Джанкое, Джанкойского района, Бахчисарая, Бахчисарайского района – более 50%. Также запрещено обслуживать экскурсионные группы численностью свыше 10 человек.

Также продлен до 1 декабря запрет на работу ночных клубов, дискотек, караоке, кальянных на территории Симферополя, Симферопольского района, Ялты, Алушты, Феодосии, Судака, Джанкоя, Джанкойского района, Бахчисарая, Бахчисарайского района. Кафе и ресторанам разрешено работать ежедневно до 01.00. Ночную работу заведений общепита власти разрешают только индивидуально заведениям, которые выполняют условия для такой работы.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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