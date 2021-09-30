Власть
В Ялте появятся новые автобусные маршруты
В Ялте планируется запустить маршрут №11, длина которого составит 25,3 км.
Он будет соединять Массандровский дворец и Ливадийскую больницу. Предлагается работа 4 автобусов, а интервал движения составит 30 минут, сообщили в администрации города.
Вернут в транспортную сеть маршрут №25 «Блюхера, 40» — «Поляна Сказок», на котором будут работать 4 автобуса с интервалом – 30 минут. Также планируется запустить кольцевой маршрут № 9-А. Интервал движения составит 10 минут, работать будут 4 автобуса
Данные маршруты будут временными. За 6 месяцев специалисты изучат их востребованность у населения и, в случае положительного заключения, по ним будет объявлен конкурс.
Как сообщили в отделе по вопросам промышленности, транспорта и связи, ориентировочный срок начала обслуживания маршрутов — 11 октября после проведения процедуры приема документов от перевозчиков для заключения временного договора.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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