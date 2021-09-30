В Россельхознадзоре назвали «рядовой ситуацией» массовую гибель птиц на Сиваше

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Начальник отдела внутреннего контроля и надзора южного межрегионального управления Россельхознадзора Александр Санников назвал «рядовой» ситуацию с массовой гибелью птиц в Крыму, которую зафиксировали на Сиваше.

Об этом он сказал крымским и российским СМИ.

«Это рядовая ситуация. Гражданам опасаться нечего. Уже сегодня нами совместно с государственной ветеринарной службой проводятся все необходимые мероприятия, которые позволят локализовать очаг. Первостепенной задачей является утилизация погибших птиц. Также будет проведен обход подворий с целью обнаружения гибели домашней птицы», – цитирует Санникова телеканала «Крым24».

Информацию о гибели птиц также подтвердил глава Госкомитета по ветеринарии правительства Крыма Валерий Иванов. По его словам, сейчас принимаются меры, чтобы заболевание перелетных птиц не распространялось, не передалось домашней птице в личных подсобных хозяйствах Ленинского района Крыма.

«В начале недели стало известно о падеже птицы на озере Сиваш в районе Арбатской стрелки. Принимаются совместные меры, чтобы купировать этот процесс», – цитирует Иванова агентство ТАСС.

Утром 30 сентября СМИ со ссылкой на сотрудника кафедры геоэкологии Крымского федерального университета (КФУ) Григория Прокопова сообщили, что в Крыму зафиксирована массовая гибель птиц. По его информации, по численности погибших больше всего черношейной поганки.

Напомним, что в феврале текущего года на берегу Керченского пролива местные жители обнаружили десятки мертвых водоплавающих птиц.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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