В Крыму пройдет проверка системы экстренного оповещения

Систему централизованного оповещения и информирования населения проверят в Крыму 6 октября.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.

«Об этом говорилось на заседании рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Комплексные проверки систем оповещения проводятся на территории страны два раза в год. Ближайшая намечена на 6 октября текущего года», – цитирует пресс-служба главу ведомства Сергея Садаклиева.

1 сентября распоряжение о проведении проверки в регионе подписал глава Крыма Сергей Аксенов. «Задействовать региональную автоматизированную систему централизованного оповещения с элементами комплексной системы экстренного оповещения Республики Крым на современной элементной базе (аппаратура КТСО П-166М), с включением оконечных средств оповещения, замещением сигналов телеканалов (радиоканалов) вещателей и доведением проверочных сигналов и информации до населения Республики Крым», – говорится в документе.

Накануне Аксенов заявил, что в Крыму действует автоматизированная система центрального оповещения, в которую входит 25 пунктов управления (по одному на муниципалитет). С 2017 по 2020 год в республике установлено 238 оконечных устройств оповещения. Всего планируется установить 1025 оконечных устройств.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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