В Крыму не хватает ЛОР врачей

Кафедра отоларингологии Медицинской академии КФУ ежегодно выпускает в среднем около десяти врачей — отоларингологов. Тем не менее, существует дефицит кадров данной специализации.

Об этом в интервью «Крымской газете» рассказала завкафедрой оториноларингологии Медакадемии КФУ, главный внештатный специалист Южного федерального округа и Минздрава Крыма Марианна Завалий.

«Старшее поколение специалистов нашего профиля, скажем так, «взрослеет», а пополнение молодыми кадрами несколько отстает. Сегодня наши главные задачи – это устранение кадрового дефицита и адекватное оснащение отоларингологических кабинетов», — отметила она.

Марина Завалий также сообщила, что в ряде отоларингологических кабинетов появилось новое оборудование, что кардинально меняет качество оказания помощи пациентам.

«Это дает возможность оказывать отоларингологическую помощь населению республики на современном уровне. Кабинеты – это первый, амбулаторный уровень оказания помощи, а в крупных городах, таких как Керчь, Феодосия и др., пациентам нашего профиля также оказывается стационарная помощь. В новом республиканском многофункциональном медицинском центре (Симферополь) работает отоларингологическое отделение, которое соответствует третьему уровню оказания медпомощи – специализированной, высокотехнологичной», — подчеркнула Марина Завалий.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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