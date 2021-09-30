В Крыму «молодеет» инфаркт: врачи обрисовали реальную ситуацию

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В Крыму молодеют сердечные заболевания, средний возраст пациентов с болезнями системы кровообращения составляет 40 лет.

Об этом на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» рассказал главный внештатный специалист кардиолог Минздрава РК Сергей Дербин.

«Если говорить о хронических заболеваниях, то явного сдвига по среднему возрасту нет, а вот что касается инфарктов, то тут однозначно средний возраст около 40 лет. То есть, конечно, молодеет, - рассказал Дербин. - В 90-е годы в инфарктном отделении увидеть женщину младше 60 лет было нонсенсом, а сейчас это есть практически всегда».

Специалист связывает это с тем, что люди забывают прислушиваться к своему организму, следить за уровнем холестерина, заниматься спортом, а вместо этого злоупотребляют фастфудом и углеводами, а также имеют вредные привычки.

Чтобы избежать проблем, врач рекомендует регулярно проходить профилактический осмотр и по рекомендации врача делать кардиограмму, УЗИ, сдавать анализы на холестерин и сахар.

Если же сердечные заболевания в семье не редкость, то нужно с раннего возраста следить за состоянием здоровья и не игнорировать рекомендации врачей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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