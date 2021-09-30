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В Крымском университете решили гнать сидр
фото © mirbeer.ru
Более семи тонн яблок собрали на празднике урожая в Крымском федеральном университете им. В. И. Вернадского.
Яблоки будут переработаны в сидр, сообщил ректор вуза Андрей Фалалеев.
«Сейчас мы готовимся к агрофестивалю Крымского федерального, поэтому провели большой праздник урожая. Собранные из наших садов яблоки будут переработаны в сидр, полезные свойства которого изучат наши ученые. Напиток мы представим на фестивале. Данная отрасль в Крыму недоразвита, но она может стать еще одной нишей, которая будет конкурировать с виноделием и соковой переработкой. На мой взгляд, это очень перспективно», – цитирует ректора пресс-служба КФУ.
Напиток будет приготовлен по классической технологии из соков прямого отжима без добавления искусственных ингредиентов. По словам Фалалеева, среди основных задач вуза – не только подготовка кадров и производство продуктов, но и внедрение современных технологий.
«В аграрной отрасли назрел инновационный скачок. В первую очередь он связан с биотехнологиями и генетикой. Вторая развивающаяся технология – это киберагрономия (искусственный интеллект, большие данные, автоматизация и механизация сельского хозяйства). Многие страны уже вышли на новый уровень по производительности, и наша задача – поднять эффективность агроотрасли в стране», – добавил Фалалеев.
Общая площадь яблоневых садов Крымского федерального университета составляет свыше 40 гектаров.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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