В Крымском университете решили гнать сидр

фото © mirbeer.ru

Более семи тонн яблок собрали на празднике урожая в Крымском федеральном университете им. В. И. Вернадского.

Яблоки будут переработаны в сидр, сообщил ректор вуза Андрей Фалалеев.

«Сейчас мы готовимся к агрофестивалю Крымского федерального, поэтому провели большой праздник урожая. Собранные из наших садов яблоки будут переработаны в сидр, полезные свойства которого изучат наши ученые. Напиток мы представим на фестивале. Данная отрасль в Крыму недоразвита, но она может стать еще одной нишей, которая будет конкурировать с виноделием и соковой переработкой. На мой взгляд, это очень перспективно», – цитирует ректора пресс-служба КФУ.

Напиток будет приготовлен по классической технологии из соков прямого отжима без добавления искусственных ингредиентов. По словам Фалалеева, среди основных задач вуза – не только подготовка кадров и производство продуктов, но и внедрение современных технологий.

«В аграрной отрасли назрел инновационный скачок. В первую очередь он связан с биотехнологиями и генетикой. Вторая развивающаяся технология – это киберагрономия (искусственный интеллект, большие данные, автоматизация и механизация сельского хозяйства). Многие страны уже вышли на новый уровень по производительности, и наша задача – поднять эффективность агроотрасли в стране», – добавил Фалалеев.

Общая площадь яблоневых садов Крымского федерального университета составляет свыше 40 гектаров.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымский подросток в шутку пообещал расстрелять российскую школу. Следователи Вологодской области возбудили уголовное дело по факту публикаций в интернете о якобы готовящемся расстреле школы в областном центре.

Херсонес представляет школьный абонемент «не для всех». В 2021–2022 учебном году Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический» при содействии Фонда поддержки гуманитарных наук «Моя история» и правительства Севастополя будет реализовывать уникальный проект – музейно-образовательный абонемент «Вспомни, где все начиналось».

Как стрельба в Перми отразится на школах Крыма. Происходящее губернатор Развожаев назвал «тотальной войной»

В департаменте образования Севастополя проведут проверку. В департаменте образования и науки города Севастополя будет проведена служебная проверка.