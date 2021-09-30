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Власть

В Керчи назначили главу администрации

11:59 четверг, 30 сентября 2021
Керчь

Новым главой администрации Керчи назначен Святослав Брусаков, который до этого исполнял обязанности руководителя города, его кандидатуру согласовали депутаты Керченского городского совета на заседании в четверг.

Конкурс на замещение должности главы администрации Керчи состоялся 24 сентября под председательством главы Совмина Юрия Гоцанюка.

В нем приняли участие шесть человек, в том числе первый заместитель главы администрации Керчи Святослав Брусаков. Сегодня состоялась сессия Керченского городского совета, где депутаты единогласно утвердили кандидатуру Брусакова.

6 августа 2021 года Святослав Брусаков был назначен исполняющим обязанности главы администрации Керчи единогласным решением депутатов горсовета.

До этого эти полномочия временно исполняла Екатерина Федоренко.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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