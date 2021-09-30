Украла пенсии и подделала документы: в Крыму будут судить почтальона

В Кировском районе за похищение пенсий перед судом предстанет почтальон, уголовное дело о растрате направлено в суд.

Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

«Прокуратура Кировского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летней жительницы села Владиславовка. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному)», - рассказали в надзорном органе.

Как выяснилось, работая почтальоном, обвиняемая незаконно присвоила себе 65 тысяч рублей, причитающиеся пожилым людям для выплаты пенсии.

При этом в документах отчетности она указала, что деньги пенсионеры получили. На сегодняшний день женщина вернула все украденное деньги, пенсии людям выплатили.

Уголовное дело с обвинительным заключением направили в Кировский суд для рассмотрения по существу. Женщине грозит крупный штраф либо ограничение или лишение свободы на срок до двух лет.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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