Отдых
Туристам в Крыму приказали «ходить в кустики» строго по инструкции
фото © pixabay.com
Пример подают американцы: они берут с собой лопатку не просто так.
Справление естественных нужд на природе наносит ей серьезный ущерб. Но ведь каждый знает, что в лесу, в горах и у моря нормальный туалет не найти.
Так как это сделать правильно?
Оказывается, на этот счет есть подробная инструкция от экологов.
Во-первых, нужно максимально отойти от водоемов, рек и ручьев.
Во-вторых, в идеале стоит вырыть ямку, которую потом нужно засыпать.
Кстати, именно поэтому американские туристы в туалет ходят с лопаткой.
В качестве ямки можно использовать углубление под крупным камнем. Можно поступить следующим образом: поднять достаточно большой камень — под ним уже готовая ямка; сделать ножом крестообразный разрез в дерне и края отогнуть в стороны, на манер почтового конверта. После использования — вернуть дерн на место.
После совершения «обряда» все туалетные следы должны быть тщательно закрыты, а туалетная бумага и другие предметы гигиены — сожжены. Только нужно учитывать ограничения по пожарной безопасности и тем более не сжигать отходы в кустах. Это нужно сделать в костре, если его разведение возможно.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Симферополе подростки устроили хоровод вокруг полицейской машины. Группа молодых людей в Симферополе устроила хоровод вокруг полицейской машины на парковке возле торгового центра «Южная Галерея».
Какой сегодня праздник 29 сентября. Сегодня, 29 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Лучшего инженера интернет-сетей определят в Крыму. Пятый республиканский крымский региональный конкурс профессионального мастерства «Лучший монтажник ВОЛС» (волоконно-оптических линий связи) состоится 30 сентября 2021 года на территории урочища Кизил-Коба в Симферопольском районе.
Какой сегодня праздник 28 сентября. Сегодня, 28 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Туристам в Крыму приказали «ходить в кустики» строго по инструкции
Пример подают американцы: они берут с собой лопатку не просто так.
Зубков не исключает подачу иска в отношении матери ребенка, которого покусал тигр в «Тайгане»
Олег Зубков, который является владельцем сафари-парка «Тайган» в Белогорском районе Крыма, где недавно тигр травмировал годовалого ребенка, не исключает подачу встречного иска в отношении матери пострадавшего малыша.
Крымчанам приказали не посещать место массовой гибели птиц
Председатель Госкомитета ветеринарии Крыма Валерий Иванов призвал местных жителей не посещать залив Сиваш, где ранее зафиксирована массовая гибель птиц.
Александр Усик намерен поехать в Крым с чемпионскими поясами
Украинский боксер, крымчанин Александр Усик, одержавший победу над британцем Энтони Джошуа в супертяжелом весе, намерен поехать в Крым после того, когда получит свои чемпионские пояса.
28 сентября
В Крыму новая громкая отставка
28 сентября
В «Тайгане» тигр откусил палец ребенку
27 сентября
Крымский берег усеян тысячами трупов: зафиксирована массовая гибель птиц
Массовую гибель птиц зафиксировали орнитологи на побережье залива Сиваш в Ленинском районе Крыма.