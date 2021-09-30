Туристам в Крыму приказали «ходить в кустики» строго по инструкции

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Пример подают американцы: они берут с собой лопатку не просто так.

Справление естественных нужд на природе наносит ей серьезный ущерб. Но ведь каждый знает, что в лесу, в горах и у моря нормальный туалет не найти.

Так как это сделать правильно?

Оказывается, на этот счет есть подробная инструкция от экологов.

Во-первых, нужно максимально отойти от водоемов, рек и ручьев.

Во-вторых, в идеале стоит вырыть ямку, которую потом нужно засыпать.

Кстати, именно поэтому американские туристы в туалет ходят с лопаткой.

В качестве ямки можно использовать углубление под крупным камнем. Можно поступить следующим образом: поднять достаточно большой камень — под ним уже готовая ямка; сделать ножом крестообразный разрез в дерне и края отогнуть в стороны, на манер почтового конверта. После использования — вернуть дерн на место.

После совершения «обряда» все туалетные следы должны быть тщательно закрыты, а туалетная бумага и другие предметы гигиены — сожжены. Только нужно учитывать ограничения по пожарной безопасности и тем более не сжигать отходы в кустах. Это нужно сделать в костре, если его разведение возможно.

В тексте использованы материалы: Форпост

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