Власть
Судебных приставов в Севастополе уличили в сокрытии доходов
В Севастополе три должностных лица службы судебных приставов в Балаклавском районе привлечены к дисциплинарной ответственности за сокрытие банковских счетов и недвижимости в декларациях за 2020 год, утверждает пресс-служба прокуратуры Севастополя.
«Установлено, что сотрудниками отдела в рамках декларационной кампании 2020 года предоставлены недостоверные или неполные сведения о доходах, расходах, об имуществе и об обязательствах имущественного характера. Так, укрыты сведения о 12 открытых банковских счетах и доле в строящемся доме, также представлены недостоверные данные о площади трех объектов жилой недвижимости и одного земельного участка», – сказано в сообщении.
Имен указанных сотрудников в ведомстве не назвали, их комментарии отсутствуют.
Напомним, что в июне прокуратура Севастополя выявила в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города 10 чиновников, которые недостоверно указали сведения о доходах в декларациях.
В марте сообщалось, что девять севастопольских чиновников скрыли доходы в декларациях.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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