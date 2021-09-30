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Власть

Судебных приставов в Севастополе уличили в сокрытии доходов

10:53 четверг, 30 сентября 2021

В Севастополе три должностных лица службы судебных приставов в Балаклавском районе привлечены к дисциплинарной ответственности за сокрытие банковских счетов и недвижимости в декларациях за 2020 год, утверждает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

«Установлено, что сотрудниками отдела в рамках декларационной кампании 2020 года предоставлены недостоверные или неполные сведения о доходах, расходах, об имуществе и об обязательствах имущественного характера. Так, укрыты сведения о 12 открытых банковских счетах и доле в строящемся доме, также представлены недостоверные данные о площади трех объектов жилой недвижимости и одного земельного участка», – сказано в сообщении.

Имен указанных сотрудников в ведомстве не назвали, их комментарии отсутствуют.

Напомним, что в июне прокуратура Севастополя выявила в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города 10 чиновников, которые недостоверно указали сведения о доходах в декларациях.

В марте сообщалось, что девять севастопольских чиновников скрыли доходы в декларациях.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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