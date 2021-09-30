Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Как пандемия отразилась на смертности в Крыму ● В Севастополе загружены почти все ковидные койки ● Сводка о новых заражениях в Крыму ● В Севастополе разворачивают дополнительные койки для больных COVID ● В Севастополе семь классов в школах ушли на карантин
Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму
фото © gazetauzao.ru
По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 29 сентября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 389 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 79 259 положительных на Covid-19.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5717 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 375 человек, выздоровевших за весь период – 68 156 человек.
Реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса. Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки всем гражданам в обязательном порядке следует соблюдать масочный режим и социальную дистанцию при посещении общественных мест.
Напоминаем о функционировании телефонов «горячей линии» Министерства здравоохранения Республики Крым 122, 8-800-733-33-34, 8-800-733-33-12, а также межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю 8-800-234-45-01.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму восстановили работу сервиса записи пациентов к врачам. Неполадки в работе региональной информационно-аналитической медицинской системы «ПроМед», с помощью которой можно записаться на прием к врачу, устранены.
В Севастополе загружены почти все ковидные койки. В Севастополе загружено 90% коечного фонда, выделенного для пациентов с коронавирусом.
Сводка о новых заражениях в Крыму. За 28 сентября на территории Крыма зарегистрирован 378 случаев коронавирусной инфекции.
В Севастополе разворачивают дополнительные койки для больных COVID. Из-за нехватки свободного коечного фонда в стационарах Севастополя депздравом города принято решение развернуть дополнительно пятьдесят коек в пансионате «Изумруд», закрепленном в качестве ковидного госпиталя за одной из городских больниц.
Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму
По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 29 сентября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 389 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 79 259 положительных на Covid-19.
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