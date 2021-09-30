Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму

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По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 29 сентября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 389 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 79 259 положительных на Covid-19.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5717 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 375 человек, выздоровевших за весь период – 68 156 человек.

Реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса. Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки всем гражданам в обязательном порядке следует соблюдать масочный режим и социальную дистанцию при посещении общественных мест.

Напоминаем о функционировании телефонов «горячей линии» Министерства здравоохранения Республики Крым 122, 8-800-733-33-34, 8-800-733-33-12, а также межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю 8-800-234-45-01.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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