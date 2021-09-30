Россия запретит импорт из Европы: что исчезнет с прилавков

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Минпромторг РФ рассматривает возможность изменения ввозных пошлин не некоторые товары из Евросоюза.

Речь идет не только о существенном повышении, но и полном запрете на ввоз, пишут «Ведомости». Отмечается, что ограничения могут коснуться вина, пива, а также парфюмерной продукции, декоративной косметики и некоторых других товаров.

«Эти меры рассматриваются как ответ на ограничения Евросоюза на поставку российской металлургической продукции», - пишет издание со ссылкой на источник в министерстве.

Отмечается, что обсуждаются разные сценарии, от существенного увеличения ввозных пошлин, до полного ограничения ввоза выше названной продукции. По мнению авторов инициативы, это позволит компенсировать убытки, которые несут российские экспортные компании в последние три года из-за введенных Евросоюзом ограничений.

«У России появилось право приостановить торговые уступки для европейских стран на сумму, эквивалентную ущербу российских экспортеров», - сообщили в ведомстве и добавили, что такие действия полностью соответствуют правилам Всемирной торговой организации.

В июле 2021 года Евросоюз еще на полгода продлил секторальные экономические санкции против России с формулировкой «из-за дестабилизации Украины».

Ограничения коснулись доступа к первичным и вторичным рынкам капитала ЕС для некоторых российских банков и некоторым технологиям для энергетического сектора России, а также прямого запрета на импорт и экспорт всех материалов оборонного назначения.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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