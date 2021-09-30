Пятеро крымчан предстанут перед судом за браконьерство в Азовском море

Прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пяти местных жителей, которые в начале текущего года незаконно ловили осетра в Азовском море.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

«В феврале 2021 года мужчины, действуя по предварительному сговору, незаконно осуществляли вылов русского осетра, севрюги, белуги в акватории Азовского моря. При ловле рыбы ими применялся навигационный прибор, в который были занесены точки с координатами орудий лова, в том числе сетей, – говорится в сообщении. – За период преступной деятельности мужчинами было добыто 72 экземпляра русского осетра, белуги и севрюги».

В пресс-службе отметили, что добытую рыбу мужчины привезли к причалу и начали разгружать. Во время разгрузки их и задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Расследованием уголовного дела занимались сотрудники главного следуправления СК по Крыму и Севастополю. В ведомстве сообщили, что мужчины планировали продать добытую рыбу.

Мужчин обвиняют по части 3 статьи 258.1 УК РФ – незаконные добыча, перевозка и хранение особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, совершенные группой лиц по предварительному сговору. Дело направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу. Также в суд направлен иск о взыскании нанесенного ущерба в размере 9,8 млн рублей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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