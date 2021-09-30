Прогноз погоды в Крыму на четверг 30 сентября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 30 сентября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (северо-восточный ветер 15-20 м/с), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (северо-восточный ветер 15-20 м/с), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (северо-восточный ветер местами до 18 м/с), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 9 до 15, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер северо-восточный 15 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 88 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Ялте сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 12 до 18, ночью от 12 до 13 градусов. Ветер северо-восточный 17 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 82 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 17, ночью от 12 до 13 градусов. Ветер северо-восточный 21 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 81 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 11 до 16, ночью от 11 до 13 градусов. Ветер северо-восточный 33 км/час, возможны порывы до 44 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 78 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Керчи сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 11 до 16, ночью от 12 до 13 градусов. Ветер северо-восточный 35 км/час, возможны порывы до 48 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 78 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 9 до 17, ночью от 10 до 11 градусов. Ветер северо-восточный 23 км/час, возможны порывы до 44 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 87 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 11 до 15, ночью около 11 градусов. Ветер северо-восточный 19 км/час, возможны порывы до 41 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 85 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Армянске сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 8 до 16, ночью от 9 до 11 градусов. Ветер северо-восточный 21 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 77 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 7 до 12, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер северо-восточный 15 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 89 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 7 до 13, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер северо-восточный 11 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 88 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 18 до 21 градусов тепла. По городам: в Алуште - 21, в Евпатории - 20, на мысе Казантип в Азовском море - 19, в Керчи - 19, в Николаевке - 20, в Севастополе - 20, в Судаке - 20, на Тарханкуте - 20, в Феодосии - 20, в Ялте - 20 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 20, в Египте - 27, на Кипре - 25, в Одессе - 18, в Сочи - 22, в Турции - 27, в Хорватии - 23 градусов выше нуля.

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