Происшествия
Полицейские нашли коноплю на крыше дома в Керчи
Правоохранители при осмотре места проживания 34-летнего мужчины на крыше летней пристройки обнаружили растения в высушенном виде.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Гражданин пояснил, что растения является коноплей, которую он вырастил у себя на участке для личного употребления. Всего у него изъяли 23 грамма наркотика.
В Керчи оперативники задержали местного жителя по подозрению в хранении наркотических средств
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта частей растений, содержащих наркотические средства, в значительном размере). Ему грозит до трех лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый под подпиской о невыезде.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Житель Сак попался на хранении 32 грамм марихуаны. Правоохранители задержали 43-летнего жителя города Саки за хранение наркотиков.
Крымчанину грозит до восьми лет тюрьмы за выращивание 200 кустов конопли. В Кировском районе Крыма полицейские выявили и ликвидировали плантацию конопли. Также был задержан мужчина, подозреваемый в выращивании и культивировании наркотических растений.
Огромную плантацию конопли нашли на востоке Крыма. На территории Кировского района в Крыму выявили наркоплантацию, на которой насчитывается две сотни кустов конопли, сообщила пресс-служба МВД по РК.
Жительница Севастополя приговорена к четырм годам колонии за торговлю наркотиками. Нахимовский районный суд Севастополя приговорил местную жительницу к четырем годам колонии за торговлю наркотиками.
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