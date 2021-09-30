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Парки Южного берега Крыма предлагают объединить

11:35 четверг, 30 сентября 2021
Ялта
Парки Южного берега Крыма предлагают объединить

фото © 101hotels.com

Объект культурного наследия (ОКН), объединяющий все парки-памятники крымского Южнобережья в единое целое, предлагает создать группа неравнодушных ученых и общественников.

Как рассказала одна из участниц группы, директор ботанического сада Крымского федерального университета Анна Репецкая, идея создания подобного ОКН назрела давно.

«Наверно, ни у кого нет целостного представления о том, что происходит на южном берегу. Кто-то занимается озеленением, кто-то гидрологией, кто-то планировкой территорий», — отметила эксперт.

Тогда как, по ее словам, на ЮБК наблюдается тенденция к сплошной застройке всех озелененных территорий и «сохранившихся остатков природных сообществ».

Согласно официальному сайту проекта под названием «Исторический культурный ландшафт ЮБК как основа социально-экономического развития», речь идет о побережье Черного моря от мыса Айя до Алушты.

Целебное ожерелье приморских дворцово-парковых ансамблей, частных усадеб и лечебных санаториев здесь создает единый культурный ландшафт. Крымский берег-парк уникален не только для России, но и для всего мира.

Поэтому цель проекта — сохранение основного «капитала» Южнобережья, определение наиболее ценных и уязвимых участков, а также поиск существующих проблем из-за нарушений культурного ландшафта.

В рамках этого проекта предлагается также создать протяженный пешеходный маршрут вдоль южного побережья.

Как рассказала собеседница, участники группы уже приступили к обследованию территории. Ученые выясняют, в каком состоянии находятся парки, объекты культурного наследия, гидрологические объекты декоративного и утилитарного назначения; сохранились ли там исторические композиции, деревья-патриархи.

В тексте использованы материалы: Форпост

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