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Парки Южного берега Крыма предлагают объединить
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Объект культурного наследия (ОКН), объединяющий все парки-памятники крымского Южнобережья в единое целое, предлагает создать группа неравнодушных ученых и общественников.
Как рассказала одна из участниц группы, директор ботанического сада Крымского федерального университета Анна Репецкая, идея создания подобного ОКН назрела давно.
«Наверно, ни у кого нет целостного представления о том, что происходит на южном берегу. Кто-то занимается озеленением, кто-то гидрологией, кто-то планировкой территорий», — отметила эксперт.
Тогда как, по ее словам, на ЮБК наблюдается тенденция к сплошной застройке всех озелененных территорий и «сохранившихся остатков природных сообществ».
Согласно официальному сайту проекта под названием «Исторический культурный ландшафт ЮБК как основа социально-экономического развития», речь идет о побережье Черного моря от мыса Айя до Алушты.
Целебное ожерелье приморских дворцово-парковых ансамблей, частных усадеб и лечебных санаториев здесь создает единый культурный ландшафт. Крымский берег-парк уникален не только для России, но и для всего мира.
Поэтому цель проекта — сохранение основного «капитала» Южнобережья, определение наиболее ценных и уязвимых участков, а также поиск существующих проблем из-за нарушений культурного ландшафта.
В рамках этого проекта предлагается также создать протяженный пешеходный маршрут вдоль южного побережья.
Как рассказала собеседница, участники группы уже приступили к обследованию территории. Ученые выясняют, в каком состоянии находятся парки, объекты культурного наследия, гидрологические объекты декоративного и утилитарного назначения; сохранились ли там исторические композиции, деревья-патриархи.
В тексте использованы материалы: Форпост
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