На Крым надвигается ураганный ветер: объявлено «штормовое»

В связи с сильным ветром в Крыму объявлено затяжное штормовое предупреждение, спасатели предупреждают о риске опасных явлений.

Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС.

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 сентября, 1, 2, 3, октября в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с. Кроме того, с 30 сентября по 1 октября в западных, центральных и восточных районах Крыма очень сильный ветер 20-25 м/с», - говорится в сообщении МЧС.

Спасатели отмечают, что при прохождении комплекса опасных гидрометеорологических явлений высок риск возникновения ЧС, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, а также повреждение и гибель сельскохозяйственных растений.

Также есть угроза происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Жителям и гостям Крыма рекомендуют не находиться вблизи рекламных щитов и деревьев, не парковать под ними транспорт, стараться не выходить лишний раз из помещений и воздержаться от выходов в море или походов в горы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Бархатный сезон в Крыму отменяется. Дожди на полуострове прекратятся уже завтра, однако ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с.

Прогноз погоды в Крыму на среду 29 сентября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 29 сентября.

Прогноз погоды в Крыму на вторник 28 сентября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 28 сентября.

Прогноз погоды в Крыму на понедельник 27 сентября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 27 сентября.