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Коронавирус в Крыму

Менее 500 тысяч крымчан привились от коронавируса

11:12 четверг, 30 сентября 2021

На сегодняшний день первым компонентом вакцины против новой коронавирусной инфекции привиты 510 219 крымчан, вторым – 478 173.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Республики Крым Антон  Лясковский.

«Массовая вакцинация в Крыму началась в декабре прошлого года, у многих крымчан уже прошло более 6 месяцев с момента первичной иммунизации. Таким гражданам следует приходить на повторную вакцинацию для поддержания высокого уровня специфических антител в организме. На данный момент повторную вакцинацию в республике прошли 12 317 человек», — рассказал заместитель министра.

Антон Лясковский отметил, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Крыму остается напряженной и единственным способом остановить пандемию является формирование коллективного иммунитета путем массовой вакцинации населения.

Вместе с тем, продолжается плановая иммунизация населения против гриппа.

«На данный момент вакцинацию от гриппа прошли 94 243 человека, из которых 69 943 взрослых и 24 300 детей. Сделать прививку против гриппа всем необходимо сейчас, до начала сезонного роста заболеваемости. Грипп, как и коронавирус, способен вызвать тяжелые осложнения в организме, сочетание данных заболеваний чрезвычайно опасно. Поэтому важно своевременно пройти вакцинацию», — подчеркнул заместитель министра.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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