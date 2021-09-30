Менее 500 тысяч крымчан привились от коронавируса

На сегодняшний день первым компонентом вакцины против новой коронавирусной инфекции привиты 510 219 крымчан, вторым – 478 173.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский.

«Массовая вакцинация в Крыму началась в декабре прошлого года, у многих крымчан уже прошло более 6 месяцев с момента первичной иммунизации. Таким гражданам следует приходить на повторную вакцинацию для поддержания высокого уровня специфических антител в организме. На данный момент повторную вакцинацию в республике прошли 12 317 человек», — рассказал заместитель министра.

Антон Лясковский отметил, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Крыму остается напряженной и единственным способом остановить пандемию является формирование коллективного иммунитета путем массовой вакцинации населения.

Вместе с тем, продолжается плановая иммунизация населения против гриппа.

«На данный момент вакцинацию от гриппа прошли 94 243 человека, из которых 69 943 взрослых и 24 300 детей. Сделать прививку против гриппа всем необходимо сейчас, до начала сезонного роста заболеваемости. Грипп, как и коронавирус, способен вызвать тяжелые осложнения в организме, сочетание данных заболеваний чрезвычайно опасно. Поэтому важно своевременно пройти вакцинацию», — подчеркнул заместитель министра.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Как пандемия отразилась на смертности в Крыму. Пандемия коронавируса отразилась на уровне смертности пациентов с сердечно-сосудистыми патологиями в Крыму.

В Крыму восстановили работу сервиса записи пациентов к врачам. Неполадки в работе региональной информационно-аналитической медицинской системы «ПроМед», с помощью которой можно записаться на прием к врачу, устранены.

В Севастополе загружены почти все ковидные койки. В Севастополе загружено 90% коечного фонда, выделенного для пациентов с коронавирусом.

Сводка о новых заражениях в Крыму. За 28 сентября на территории Крыма зарегистрирован 378 случаев коронавирусной инфекции.