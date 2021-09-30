Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму ● Как пандемия отразилась на смертности в Крыму ● В Севастополе загружены почти все ковидные койки ● Сводка о новых заражениях в Крыму ● В Севастополе разворачивают дополнительные койки для больных COVID
Менее 500 тысяч крымчан привились от коронавируса
На сегодняшний день первым компонентом вакцины против новой коронавирусной инфекции привиты 510 219 крымчан, вторым – 478 173.
Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский.
«Массовая вакцинация в Крыму началась в декабре прошлого года, у многих крымчан уже прошло более 6 месяцев с момента первичной иммунизации. Таким гражданам следует приходить на повторную вакцинацию для поддержания высокого уровня специфических антител в организме. На данный момент повторную вакцинацию в республике прошли 12 317 человек», — рассказал заместитель министра.
Антон Лясковский отметил, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Крыму остается напряженной и единственным способом остановить пандемию является формирование коллективного иммунитета путем массовой вакцинации населения.
Вместе с тем, продолжается плановая иммунизация населения против гриппа.
«На данный момент вакцинацию от гриппа прошли 94 243 человека, из которых 69 943 взрослых и 24 300 детей. Сделать прививку против гриппа всем необходимо сейчас, до начала сезонного роста заболеваемости. Грипп, как и коронавирус, способен вызвать тяжелые осложнения в организме, сочетание данных заболеваний чрезвычайно опасно. Поэтому важно своевременно пройти вакцинацию», — подчеркнул заместитель министра.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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