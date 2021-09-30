Лукашенко назначен и.о. министра транспорта Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов назначил временно исполняющего обязанности министра транспорта РК.

Соответствующий Указ опубликован на официальном портале крымского правительства.

«Возложить временно исполнение обязанностей министра транспорта Республики Крым на Лукашенко Николая Николаевича, заместителя министра транспорта Республики Крым», — говорится в документе.

До этого Николай Лукашенко занимал должность заместителя министра.

Напомним, ранее министр транспорта Евгений Исаков написал заявление об уходе по собственному желанию.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Керчи назначили главу администрации. Новым главой администрации Керчи назначен Святослав Брусаков, который до этого исполнял обязанности руководителя города, его кандидатуру согласовали депутаты Керченского городского совета на заседании в четверг.

Министр здравоохранения Крыма Остапенко ушел в отставку. Глава Крыма Сергей Аксенов принял отставку министра здравоохранения Республики Крым Александра Остапенко.

В тюрьму никто не хочет: после ареста Кабанова хотят упразднить должность вице-премьера. Должность вице-премьера, курирующего реализацию федеральной целевой программы развития Крыма, может быть упразднена в правительстве Крыма.

Аксенов уволил министра транспорта Исакова. Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ об увольнении Евгения Исакова с поста министра транспорта республики.