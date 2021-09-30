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Власть

Лукашенко назначен и.о. министра транспорта Крыма

14:31 четверг, 30 сентября 2021

Глава Крыма Сергей Аксенов назначил временно исполняющего обязанности министра транспорта РК.

Соответствующий Указ опубликован на официальном портале крымского правительства.

«Возложить временно исполнение обязанностей министра транспорта Республики Крым на Лукашенко Николая Николаевича, заместителя министра транспорта Республики Крым», — говорится в документе.

До этого Николай Лукашенко занимал должность заместителя министра.

Напомним, ранее министр транспорта Евгений Исаков написал заявление об уходе по собственному желанию.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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