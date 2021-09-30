«Кто больше цифру назовет». О заявленных туристических рекордах в Крыму

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Глава Крыма Сергей Аксенов утверждает, что с начала 2021 года полуостров посетили более восьми миллионов туристов. Такое заявление Аксенов сделал 27 сентября. По его словам, курортная сфера полуострова побила не только заявленный рекорд 2019 года в 7,4 миллиона отдыхающих, но в целом установила новый «постсоветский рекорд».

До этого Сергей Аксенов утверждал, что по состоянию на 1 сентября Крым посетили семь миллионов человек, а подконтрольный России глава Минкурортов Крыма Вадим Волченко сообщил, что отели на полуострове и в сентябре-октябре забронированы до 80%-100%.

С такими показателями официальная газета парламента Крыма прогнозирует девять миллионов туристов по итогам 2021 года. Однако данные властей полуострова о количестве отдыхающих не подтверждены независимыми источниками, озвученные ими цифры регулярно подвергаются критике со стороны экспертов.

Председатель общественной организации по защите прав потребителей «Курортный Крым» Александр Бурдонов рассказал, как можно оценить туристический поток на полуострове, чтобы сопоставить с официальными данными.

– Мы с 1995 года проводим независимый мониторинг курортных сезонов в Крыму. Среднее время отдыха сейчас – 10 дней, а емкость мест «белого» туристического рынка Крыма – то есть тех, кто официально принимает гостей и сдает статистику в Минюст – порядка 150 тысяч. Опросы туристов говорят, что в пик сезона, при полной загрузке где-то четверть отдыхает в этих отелях, а три четверти – в частном секторе, включая и квартиры, и гостевые дома и так далее. То есть максимальная емкость Крыма – 750 тысяч туристов, столько одномоментно может находиться на полуострове максимум. Соответственно, чтобы набрать 7,5-8 миллионов в год, нужно 11-12 полных заездов по 10 дней. Делим на три – получается примерно четыре месяца. Это значит, что с июня по сентябрь Крым должен быть забит туристами до отказа на 100%. Однако сезон идет по нарастающей, значит надо делить пополам – получается 4 миллиона.

Александр Бурдонов полагает, что туристические рекорды, о которых заявляют власти Крыма, основаны на политической необходимости.

– У меня впечатление, что у нас конкурс какой-то – кто больше цифру назовет. Видимо, чиновники не знают, как еще отрапортовать наверх об успешном сезоне, кроме как ежегодно хвастаться о превышении прошлого рекорда хотя бы на чуть-чуть. Ну, молодцы, считайте дальше! Скоро будет 25 миллионов, 50 миллионов – все это с потолка. Далее: по нашим подсчетам средний турист с учетом детей в лагерях и так далее тратит в Крыму 500 долларов. То есть два миллиона туристов – это миллиард долларов. Если у нас восемь миллионов приехало, то это будет четыре миллиарда долларов, или 290 миллиардов рублей. Курорты приносят в бюджет ну максимум 40 миллиардов – где остальные 250 оседают? Они же в Крым приходят. Есть аргумент: мол, частный сектор не платит налоги – но ведь они не в кубышку прибыль складывают, а покупают все необходимое. Все равно все идет в бюджет. Так где эти деньги?

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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