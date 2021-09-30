Крымский берег усеян тысячами трупов: зафиксирована массовая гибель птиц

фото © Григорий Прокопов

Массовую гибель птиц зафиксировали орнитологи на побережье залива Сиваш в Ленинском районе Крыма.

О результатах исследования сообщил эколог, старший преподаватель кафедры геоэкологии факультета географии, геоэкологии и туризма ТА КФУ им. Вернадского Григорий Прокопов.

По словам ученого, первых мертвых птиц в районе села Соляного у основания Арабатской стрелки местные жители начали находить 15 сентября, а через неделю поступили сообщения уже о массовой гибели пернатых. На критическую ситуацию отреагировали ученые, выехав на место для проведения инспекции.

«Мы начали обследование с южного участка в районе села Ленино, зарегистрировали большое количество погибших птиц. На отрезке побережья вдоль ООПТ (Арабатский заказник – ред. ) мы обнаружили не менее 600 мертвых птиц. На участке от ООПТ до основания Арабатской стрелки – более 900 трупов, - сообщил Григорий Прокопов. – Большая часть погибших птиц – это черношейная поганка, но встречались также пеганки, морские голубки, одиночно чомги, хохотуньи и озерные чайки. Аналогичную картину мы наблюдали вдоль побережья Сиваша до села Соляного».

В общей сложности, по подсчетам специалистов, погибло от пяти до семи тысяч особей черношейной поганки, около 250-300 особей пеганки, до 200 особей морского голубка.

Что могло вызвать массовую гибель, еще предстоит выяснить: на сегодняшний день у ученых есть только гипотезы, причем массовое отравление – наименее вероятная из версий, заверил орнитолог Александр Гринченко, ведущий инженер-эколог Управления ООПТ Республики Крым.

«Основным кормовым объектом черношейной поганки является мелкая рыба и крупные личинки насекомых. Но их нет в районе Сиваша, где обнаружили птиц. Поэтому факт отравления, хотя и возможен, но маловероятен, - пояснил он. – Наиболее вероятна вирусная инфекция, причем специфичная для черношейной поганки, поскольку живых поганок обнаружить не удалось. Представители других видов полегли в меньшем количестве и в непосредственной близости от места гибели находились живые особи».

Специалистам также удалось снять на видео самку пеганки с явными признаками неизвестного недуга: у птицы была потеря ориентации в пространстве, она крутилась на месте, качала головой.

Такие симптомы свидетельствует о поражении центральной нервной системы, отметил Григорий Прокопов.

«Судя по тому, что птица продолжает гибнуть, а ветер поменялся, следует ожидать выноса погибшей птицы к западному берегу Сиваша в Кировском и Советском районах», - предупредил он.

Среди погибших птиц нет краснокнижных видов, уточнил ученый.

Наиболее массово пострадавшая черношейная поганка – птица «пролетная» и на Крымском побережье могла остановиться на зимовку. Вполне возможно, что какую-то инфекцию пернатые принесли на собственных крыльях. Однако официальную причину гибели птиц еще предстоит определить сотрудникам ветеринарной службы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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