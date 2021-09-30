Крымская лиса стала героиней соцсетей

фото © Тихон Синицын|Facebook

На юго-востоке Крыма хитрая лиса выпрашивает у туристов пропитание.

Почему дикие звери перестали бояться людей, рассказал доктор биологических наук, профессор кафедры экологии и зоологии Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Сергей Иванов.

«На скалистом берегу Алчак-Кая любопытная лисичка выпрашивает пирожки», — написал на своей странице путешественник из Севастополя Тихон Синицын и поделился фотографиями рыжей плутовки.

Стоит отметить, что семейство лис, обитающих неподалеку от мыса Алчак, уже привлекало внимание туристов летом. Но тогда пушистые зверки работали в паре.

Потерявшее страх и бдительность дикое животное должно насторожить туристов, так как отсутствие этих качеств может свидетельствовать о наличии у них бешенства, предупреждает зоолог Сергей Иванов.

«Необходимо следить за поведением лисы, так как она может проявить агрессию и неожиданно броситься на человека. Совершать такие поступки их вынуждает заболевание», — пояснил специалист.

Однако не всегда контактные животные болеют бешенством. Свою роль в сближении лис и людей сыграло увеличение числа посетителей природных объектов. Лисы поняли, что «дружба» с человеком сулит им легкую добычу.

«Лисы — довольно сообразительные животные, и они очень часто появляются у туристических стоянок в поисках легкой добычи. Как правило, в гости они наведываются ночью, не потому что они голодные, а так как там есть дармовая еда», — рассказал зоолог.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе ужесточают условия вырубки зеленых насаждений. Севастопольские парламентарии приняли в первом чтении закон об охране зеленых насаждений в городе.

Спортсменки наглотались нефти во время заплыва в Черном море. В Геленджике спортсмены испачкались нефтью, совершая заплыв в рамках международных соревнований на открытой воде Swimcup.

В Крыму с амброзией предлагают бороться самой амброзией. Представители Минсельхоза и НИИ сельского хозяйства Крыма обсудили новые подходы борьбы с амброзией полыннолистной, основанные на биологических методах.

Пресное озеро в Саках воняет до удушливого кашля. Крымчане не могут понять, что происходит и хотят получить ответ от Росприроднадзора.