Крымчанам приказали не посещать место массовой гибели птиц

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Председатель Госкомитета ветеринарии Крыма Валерий Иванов призвал местных жителей не посещать залив Сиваш, где ранее зафиксирована массовая гибель птиц.

Соответствующее заявление он сделал сегодня журналистам.

«Мы со своей стороны просим не усугублять ситуацию с появлением (людей) на той территории, чтобы, возможно, не разнести инфекцию за пределы нами контролируемой территории», – сказал Иванов.

Иванов подтвердил, что птицы погибли от некоего заболевания, но отказался уточнить журналистам, какая именно инфекция поразила пернатых, заявив, что «это не имеет значения». «В природе заболевание присутствует, оно присутствовало всегда и будет после нас присутствовать. Наша задача – не допустить распространения инфекции на населенные пункты», – сказал он.

В соответствии с решением республиканской чрезвычайной комиссии эксперты сейчас проверяют пять близлежащих сел на предмет наличия заболевания у домашней птицы.

«Уже сегодня нами совместно с государственной ветеринарной службой проводятся все необходимые мероприятия, которые позволят локализовать очаг. Первостепенной задачей является утилизация погибших птиц. Также будет проведен обход подворий с целью обнаружения гибели домашней птицы», – рассказал журналистам начальник отдела внутреннего контроля и надзора южного межрегионального управления Россельхознадзора Александр Санников.

Ранее сообщалось, что на побережье залива Сиваш на северо-востоке Крыма обнаружены тысячи мертвых птиц.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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