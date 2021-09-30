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Власть

Крым хотят сделать «легочным курортом России»

09:00 четверг, 30 сентября 2021
Крым хотят сделать «легочным курортом России»

фото © Новости Крыма

Власти полуострова намерены сделать Крым «главным курортом России, где смогут проходить реабилитацию люди с поражением легких».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

«До 2030 года российский полуостров станет главным «легочным» курортом страны. Определены пути модернизации туристической сферы именно в части лечебного туризма», - говорится в сообщении.

Для этого на полуострове уже разрабатываются специальные программы.

При этом власти хотят «выйти за пределы» стандартного пляжного сезона. «Традиционно многие заболевания лечились у нас именно благодаря крымским природным особенностям, в том числе легочные заболевания.

Будем развивать компетенции, в которых мы сильны и впереди других субъектов России», - прокомментировал глава РК Сергей Аксенов.

Как ранее сообщалось, с начала года республику посетили восемь миллионов туристов, что больше рекордного показателя 2019 года, когда в Крым приехали 7,4 миллиона человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

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