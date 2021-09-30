Власть
Крым хотят сделать «легочным курортом России»
фото © Новости Крыма
Власти полуострова намерены сделать Крым «главным курортом России, где смогут проходить реабилитацию люди с поражением легких».
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства РК.
«До 2030 года российский полуостров станет главным «легочным» курортом страны. Определены пути модернизации туристической сферы именно в части лечебного туризма», - говорится в сообщении.
Для этого на полуострове уже разрабатываются специальные программы.
При этом власти хотят «выйти за пределы» стандартного пляжного сезона. «Традиционно многие заболевания лечились у нас именно благодаря крымским природным особенностям, в том числе легочные заболевания.
Будем развивать компетенции, в которых мы сильны и впереди других субъектов России», - прокомментировал глава РК Сергей Аксенов.
Как ранее сообщалось, с начала года республику посетили восемь миллионов туристов, что больше рекордного показателя 2019 года, когда в Крым приехали 7,4 миллиона человек.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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