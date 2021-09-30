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Какой сегодня праздник 30 сентября
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Сегодня, 30 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День памяти святых мучениц Веры, Надежды и Любови и матери их Софии
Ежегодно 30 сентября по новому стилю православные христиане отмечают День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
Во 2 веке, в царствование императора Адриана (117—138) в Риме жила благочестивая вдова София (София значит премудрость). У нее были три дочери, Вера, Надежда и Любовь, носившие имена трех главных христианских добродетелей. Будучи глубоко верующей христианкой, София воспитала дочерей в любви к Богу, уча не привязываться к земным благам.
Пострадали они в 137 году. Старшей, Вере, тогда было 12 лет, второй, Надежде, — 10, а младшей, Любови, — лишь 9 лет. Так три девочки и их мать показали, что для людей, укрепляемых благодатью Святого Духа, недостаток телесных сил нисколько не служит препятствием к проявлению сил духа и мужества. Мощи святых мучениц с 777 года покоятся в Эльзасе, в церкви Эшо.
День Интернета в России (День Рунета)
Надо сказать, что на международном уровне праздник, посвященный интернету, пытались ввести несколько раз в разные даты, но ни одна из них так и не стала традиционной. В России же «прижилась» дата 30 сентября.
Все началось с того, что в 1998 году московская фирма IT Infoart Stars разослала фирмам и организациям предложение поддержать инициативу, состоящую из двух пунктов: назначить 30 сентября «Днем интернета», ежегодно его праздновать и провести «перепись населения русскоязычного интернета».
По данным той переписи, в 1998 году доступ к Интернету имел миллион россиян. Впервые российский День Интернета отметили в московском «Президент-отеле» с участием представителей крупных провайдеров, компьютерных фирм и информационных агентств.
Всесветные бабьи именины
Православные в этот день отмечают память четырех мучениц - Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Согласно преданию, София была вдовой и воспитывала своих дочерей в христианском благочестии. Узнав об этом, император попытался обратить их в язычество - сначала уговорами и подарками, а затем угрозами.
Также сегодня, 30 сентября, отмечают такие праздники:
- Международный день переводчика (International Translation Day)
- День освобождения Карелии от фашистских захватчиков
- День ортодонта
- День специальных моторизованных воинских частей (СМВЧ) МВД РФ
- День усыновления в Украине
- Всеукраинский день библиотек
- День мурлыканья и потягивания
- День улета
- День кей-поперов (K-Pop Day)
- Международный день права на богохульство (International Blasphemy Rights Day)
- Международный день подкастов (International Podcast Day)
- День любви к людям (National Love People Day) в США
- День жевательной резинки (National Chewing Gum Day) в США
- День мальчика в Польше
- День горячего глинтвейна (Hot Mulled Cider Day) в США
Сегодня именины празднуют: Феодотия, Илья, Зенон, Софья, Мирон, Нил, Лукия, Патермуфий, Агафоклия, Вера, Любовь, Надежда, Пелей, Том.
Что происходило 30 сентября в прошлые годы
1472 - появление первой печатной книгиБиблии, работа выполнена Иоганном Гутенбергом в Майнце.
1809 - заключение кабального договора между индейцами и американцами в Форт Уэйне, в результате коренные жители Америки уступили 3 миллиона акров своей земли.
1813 - провозглашение независимости Парагвая.
1902 - выдан патент на искусственный шелк (вискоза).
1929 - первая телетрансляцию английской службы «Би-би-си».
1945 - поражение войск НКВД в столкновении с подразделениями УПА под Угневым.
1980 - первая сертификация пакетной технологии передачи данных Ethernet.
1980 - появление в Израиле новой валютышекель.
1984 - произошла стыковка западной и восточной ветвей Байкало-Амурской магистрали (БАМа).
1992 - отправлен в отставку первый премьер-министр независимой Украины Виталий Фокин.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 30 сентября. Какие праздники будут завтра?
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