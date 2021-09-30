Какой сегодня праздник 30 сентября

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Сегодня, 30 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День памяти святых мучениц Веры, Надежды и Любови и матери их Софии

Ежегодно 30 сентября по новому стилю православные христиане отмечают День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Во 2 веке, в царствование императора Адриана (117—138) в Риме жила благочестивая вдова София (София значит премудрость). У нее были три дочери, Вера, Надежда и Любовь, носившие имена трех главных христианских добродетелей. Будучи глубоко верующей христианкой, София воспитала дочерей в любви к Богу, уча не привязываться к земным благам.

Пострадали они в 137 году. Старшей, Вере, тогда было 12 лет, второй, Надежде, — 10, а младшей, Любови, — лишь 9 лет. Так три девочки и их мать показали, что для людей, укрепляемых благодатью Святого Духа, недостаток телесных сил нисколько не служит препятствием к проявлению сил духа и мужества. Мощи святых мучениц с 777 года покоятся в Эльзасе, в церкви Эшо.

День Интернета в России (День Рунета)

Надо сказать, что на международном уровне праздник, посвященный интернету, пытались ввести несколько раз в разные даты, но ни одна из них так и не стала традиционной. В России же «прижилась» дата 30 сентября.

Все началось с того, что в 1998 году московская фирма IT Infoart Stars разослала фирмам и организациям предложение поддержать инициативу, состоящую из двух пунктов: назначить 30 сентября «Днем интернета», ежегодно его праздновать и провести «перепись населения русскоязычного интернета».

По данным той переписи, в 1998 году доступ к Интернету имел миллион россиян. Впервые российский День Интернета отметили в московском «Президент-отеле» с участием представителей крупных провайдеров, компьютерных фирм и информационных агентств.

Всесветные бабьи именины

Православные в этот день отмечают память четырех мучениц - Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Согласно преданию, София была вдовой и воспитывала своих дочерей в христианском благочестии. Узнав об этом, император попытался обратить их в язычество - сначала уговорами и подарками, а затем угрозами.

Также сегодня, 30 сентября, отмечают такие праздники:

- Международный день переводчика (International Translation Day)

- День освобождения Карелии от фашистских захватчиков

- День ортодонта

- День специальных моторизованных воинских частей (СМВЧ) МВД РФ

- День усыновления в Украине

- Всеукраинский день библиотек

- День мурлыканья и потягивания

- День улета

- День кей-поперов (K-Pop Day)

- Международный день права на богохульство (International Blasphemy Rights Day)

- Международный день подкастов (International Podcast Day)

- День любви к людям (National Love People Day) в США

- День жевательной резинки (National Chewing Gum Day) в США

- День мальчика в Польше

- День горячего глинтвейна (Hot Mulled Cider Day) в США

Сегодня именины празднуют: Феодотия, Илья, Зенон, Софья, Мирон, Нил, Лукия, Патермуфий, Агафоклия, Вера, Любовь, Надежда, Пелей, Том.

Что происходило 30 сентября в прошлые годы

1472 - появление первой печатной книгиБиблии, работа выполнена Иоганном Гутенбергом в Майнце.

1809 - заключение кабального договора между индейцами и американцами в Форт Уэйне, в результате коренные жители Америки уступили 3 миллиона акров своей земли.

1813 - провозглашение независимости Парагвая.

1902 - выдан патент на искусственный шелк (вискоза).

1929 - первая телетрансляцию английской службы «Би-би-си».

1945 - поражение войск НКВД в столкновении с подразделениями УПА под Угневым.

1980 - первая сертификация пакетной технологии передачи данных Ethernet.

1980 - появление в Израиле новой валютышекель.

1984 - произошла стыковка западной и восточной ветвей Байкало-Амурской магистрали (БАМа).

1992 - отправлен в отставку первый премьер-министр независимой Украины Виталий Фокин.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 30 сентября. Какие праздники будут завтра?

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