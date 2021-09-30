Коронавирус в Крыму
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Как пандемия отразилась на смертности в Крыму
фото © Новости Крыма
Пандемия коронавируса отразилась на уровне смертности пациентов с сердечно-сосудистыми патологиями в Крыму.
Об этом на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» рассказал главный внештатный специалист кардиолог Минздрава РК Сергей Дербин.
«Высокий уровень и заболеваемости, и смертности от болезней системы кровообращения, но мы не лидеры в РФ, однако, к сожалению, не отстающие. Смертность достаточно высокая, и свою негативную лепту внесла пандемия, которая дала прирост смертности не только от болезней сердечно-сосудистой системы, а и от других. Прирост по России 4-5%, в Крыму цифры примерно такие же», - сообщил Дербин.
По его словам, это обусловлено рядом факторов, в том числе поздним обращением пациентов, временной отменой профилактических медосмотров в период разгара пандемии и другими.
На фоне роста болезней сердечно-сосудистой системы увеличивается и статистика оказания экстренной медицинской помощи по этому профилю, отметил главный сердечно-сосудистый хирург крымского Минздрава Гатас Ризк.
По его словам, количество проводимых в регионе операций за несколько лет выросло вдвое.
«По сравнению с 2014 годом серьезный прогресс. Если мы в 2014-2016 годах делали 100-150 операций в год, то сегодня мы сделали уже более 200 операций и до конца этого года, а впереди еще три месяца, мы думаем выйти за 300», - отметил Ризк.
Он уточнил, что это порядка 50% от нужного объема, и в ближайшие годы количество получивших высокотехнологичную помощь в Крыму продолжит расти. Для этого в регионе есть необходимые оборудование, условия и специалисты.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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