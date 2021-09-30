Хостел для гастарбайтеров в Севастополе проверила полиция

УМВД Севастополя проверило хостел для гастарбайтеров, размещенный в доме №24 по улице Дыбенко. Поводом для проверки послужило беспокойство местных жителей и публикации в СМИ.

Как сообщили жильцы дома №24, в цокольном этаже сейчас проживает более 40 человек, которые появились здесь в июле этого года. Жилым помещение не считалось – сначала здесь был спортзал, а потом детский центр развития.

Наибольшее беспокойство у севастопольцев вызывает уровень законности происходящего. По мнению жителей дома №24 и соседних, трудовые мигранты не имеют регистрации и находятся на территории Севастополя незаконно.

Чтобы развеять сомнения в данном вопросе, ранним утром 27 сентября 2021 года хостел посетили сотрудники полиции. В ходе рейда было выявлено 26 иностранных граждан, принимающей стороной которых выступает одна из коммерческих организаций Севастополя.

В ходе проверки нарушений действующего миграционного законодательства сотрудниками полиции не выявлено. Все иностранные граждане состоят на миграционном учете.

«Три гражданина иностранного государства имеют действующие патенты на осуществление трудовой деятельности на территории г. Севастополя, остальные 23 иностранца в настоящее время оформляют пакет документов на получение патента», - сообщила о результатах рейда заместитель руководителя пресс-службы УМВД Севастополя Мария Нажа.

Напомним, проблема проживания гастарбайтеров в незаконных хостелах серьезно обострилась в этом году. В апреле 2021 года сообщалось об одном таком месте проживания в подвале многоквартирного дома на улице Военных строителей, 12/1. Хотя экспертиза о недопустимости хостела в этом помещении была проведена еще в 2018 году, только в 2020 году было принято судебное решение о его ликвидации.

Позднее жители трех других домов на улице Военных строителей в Севастополе собрали народный сход, на котором записали коллективное обращение к городским и федеральным властям с призывом наконец обратить внимание на ситуацию с подвалами домов.

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