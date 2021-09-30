Происшествия
Евпаториец попал в колонию за убийство пенсионерки и нападение на полицейского
Евпаторийский городской суд признал местного жителя виновным в нападении на пенсионерку, которая впоследствии скончалась, и сотрудника полиции.
Об этом сообщила пресс-служба суда.
«Житель Евпатории, находясь на одной из городских улиц, поругался с незнакомой ему женщиной. В ходе словесного конфликта молодой мужчина с силой нанес пожилой женщине один удар кулаком в голову, от которого она упала, ударившись головой о стоящую рядом скамейку», – говорится в сообщении.
В суде отметили, что рядом находился полицейский. Он, видя действия осужденного, вмешался в конфликт,чтобы его прекратить. Однако мужчина не хотел, чтобы его задержали, и не подчинялся требованиям полицейского.
«Молодой человек нанес правоохранителю несколько ударов в различные части тела, включая голову, – уточнили в суде. – Потерпевшая женщина была госпитализирована и, несмотря на проведенное лечение, менее чем через месяц после случившегося скончалась».
Суд квалифицировал действия евпаторийца по части 4 статьи 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей, повлекшее по неосторожности ее смерть, и по части 2 статьи 318 УК РФ – применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти. Подсудимый свою вину признал частично, его приговорили к пяти годам и шести месяцам колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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