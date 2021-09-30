Происшествия
Два человека получили травмы в результате ДТП в Коктебеле
В Коктебеле два человека пострадали при столкновении легковых автомобилей, один из которых от удара перевернулся.
Об этом сообщили в пресс-службе крымского МЧС. Авария с участием двух автомобилей Daewoo и KIA произошла в четверг на въезде в поселок Коктебель.
На помощь пострадавшим оперативно прибыли спасатели, медики и сотрудники Госавтоинспекции.
«Спасатели оказали первую помощь пострадавшей девушке - водителю KIA. Всего в результате происшествия пострадало два человека. С травмами различной степени тяжести они были доставлены в Феодосийскую городскую больницу», - рассказали в МЧС.
Полиция выясняет обстоятельства случившегося.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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