Два человека получили травмы в результате ДТП в Коктебеле

В Коктебеле два человека пострадали при столкновении легковых автомобилей, один из которых от удара перевернулся.

Об этом сообщили в пресс-службе крымского МЧС. Авария с участием двух автомобилей Daewoo и KIA произошла в четверг на въезде в поселок Коктебель.

На помощь пострадавшим оперативно прибыли спасатели, медики и сотрудники Госавтоинспекции.

«Спасатели оказали первую помощь пострадавшей девушке - водителю KIA. Всего в результате происшествия пострадало два человека. С травмами различной степени тяжести они были доставлены в Феодосийскую городскую больницу», - рассказали в МЧС.

Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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