Власть
Аксенов пожелал крымской молодежи «чаще радоваться»
фото © Новости Крыма
30 сентября отмечается День интернета.
Глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте» пожелал молодежи чаще радоваться реальной жизни и меньше времени проводить в виртуальном мире.
«Всемирная паутина давно стала неотъемлемой частью нашей жизни.Для нас – представителей власти – интернет стал эффективным инструментом для оперативного выявления и решения существующих проблем через социальные сети, для конструктивного диалога с людьми. Например, когда проблемная ситуация, с которой обращается человек, требует срочного реагирования, когда каждая минута на счету и от оперативности реакции зависит жизнь и здоровье.
Трудно переоценить роль интернета в период пандемии, когда дистанционный режим работы коснулся практически всех сфер: образования, бизнеса, государственных и банковских услуг и прочего. В том числе – в работе власти: важные мероприятия транслировались в прямом эфире, чтобы крымчане всегда были в курсе событий.
При этом интернет можно использовать как на благо, так и во вред. Вызывает тревогу влияние на наших детей деструктивного интернет-контента. Защита детей, принятие необходимых мер по ограничению такого контента – важнейшая обязанность власти, общества, каждого педагога и каждого родителя. Хочу напомнить молодежи, чтобы чаще радовались реальной жизни и меньше времени проводили в виртуальном мире!», — написал Аксенов.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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