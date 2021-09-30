Аксенов пожелал крымской молодежи «чаще радоваться»

фото © Новости Крыма

30 сентября отмечается День интернета.

Глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте» пожелал молодежи чаще радоваться реальной жизни и меньше времени проводить в виртуальном мире.

«Всемирная паутина давно стала неотъемлемой частью нашей жизни.Для нас – представителей власти – интернет стал эффективным инструментом для оперативного выявления и решения существующих проблем через социальные сети, для конструктивного диалога с людьми. Например, когда проблемная ситуация, с которой обращается человек, требует срочного реагирования, когда каждая минута на счету и от оперативности реакции зависит жизнь и здоровье.

Трудно переоценить роль интернета в период пандемии, когда дистанционный режим работы коснулся практически всех сфер: образования, бизнеса, государственных и банковских услуг и прочего. В том числе – в работе власти: важные мероприятия транслировались в прямом эфире, чтобы крымчане всегда были в курсе событий.

При этом интернет можно использовать как на благо, так и во вред. Вызывает тревогу влияние на наших детей деструктивного интернет-контента. Защита детей, принятие необходимых мер по ограничению такого контента – важнейшая обязанность власти, общества, каждого педагога и каждого родителя. Хочу напомнить молодежи, чтобы чаще радовались реальной жизни и меньше времени проводили в виртуальном мире!», — написал Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Какой сегодня праздник 30 сентября. Сегодня, 30 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

В Симферополе подростки устроили хоровод вокруг полицейской машины. Группа молодых людей в Симферополе устроила хоровод вокруг полицейской машины на парковке возле торгового центра «Южная Галерея».

Какой сегодня праздник 29 сентября. Сегодня, 29 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Лучшего инженера интернет-сетей определят в Крыму. Пятый республиканский крымский региональный конкурс профессионального мастерства «Лучший монтажник ВОЛС» (волоконно-оптических линий связи) состоится 30 сентября 2021 года на территории урочища Кизил-Коба в Симферопольском районе.