Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.4
воздух +10
море +21

Власть

Аксенов пожелал крымской молодежи «чаще радоваться»

17:50 четверг, 30 сентября 2021
Аксенов пожелал крымской молодежи «чаще радоваться»

фото © Новости Крыма

30 сентября отмечается День интернета.

Глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте» пожелал молодежи чаще радоваться реальной жизни и меньше времени проводить в виртуальном мире.

«Всемирная паутина давно стала неотъемлемой частью нашей жизни.Для нас – представителей власти – интернет стал эффективным инструментом для оперативного выявления и решения существующих проблем через социальные сети, для конструктивного диалога с людьми. Например, когда проблемная ситуация, с которой обращается человек, требует срочного реагирования, когда каждая минута на счету и от оперативности реакции зависит жизнь и здоровье.

Трудно переоценить роль интернета в период пандемии, когда дистанционный режим работы коснулся практически всех сфер: образования, бизнеса, государственных и банковских услуг и прочего. В том числе – в работе власти: важные мероприятия транслировались в прямом эфире, чтобы крымчане всегда были в курсе событий.

При этом интернет можно использовать как на благо, так и во вред. Вызывает тревогу влияние на наших детей деструктивного интернет-контента. Защита детей, принятие необходимых мер по ограничению такого контента – важнейшая обязанность власти, общества, каждого педагога и каждого родителя. Хочу напомнить молодежи, чтобы чаще радовались реальной жизни и меньше времени проводили в виртуальном мире!», — написал Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Какой сегодня праздник 30 сентября. Сегодня, 30 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

В Симферополе подростки устроили хоровод вокруг полицейской машины. Группа молодых людей в Симферополе устроила хоровод вокруг полицейской машины на парковке возле торгового центра «Южная Галерея».

Какой сегодня праздник 29 сентября. Сегодня, 29 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Лучшего инженера интернет-сетей определят в Крыму. Пятый республиканский крымский региональный конкурс профессионального мастерства «Лучший монтажник ВОЛС» (волоконно-оптических линий связи) состоится 30 сентября 2021 года на территории урочища Кизил-Коба в Симферопольском районе.

Отдых
Туристам в Крыму приказали «ходить в кустики» строго по инструкции

Туристам в Крыму приказали «ходить в кустики» строго по инструкции

Пример подают американцы: они берут с собой лопатку не просто так.

Происшествия
Зубков не исключает подачу иска в отношении матери ребенка, которого покусал тигр в «Тайгане»

Зубков не исключает подачу иска в отношении матери ребенка, которого покусал тигр в «Тайгане»

Олег Зубков, который является владельцем сафари-парка «Тайган» в Белогорском районе Крыма, где недавно тигр травмировал годовалого ребенка, не исключает подачу встречного иска в отношении матери пострадавшего малыша.

Происшествия
В Россельхознадзоре назвали «рядовой ситуацией» массовую гибель птиц на Сиваше

В Россельхознадзоре назвали «рядовой ситуацией» массовую гибель птиц на Сиваше

Начальник отдела внутреннего контроля и надзора южного межрегионального управления Россельхознадзора Александр Санников назвал «рядовой» ситуацию с массовой гибелью птиц в Крыму, которую зафиксировали на Сиваше.

Странности
Россия запретит импорт из Европы: что исчезнет с прилавков

Россия запретит импорт из Европы: что исчезнет с прилавков

Минпромторг РФ рассматривает возможность изменения ввозных пошлин не некоторые товары из Евросоюза.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации