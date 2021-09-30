Власть
Аксенов официально уволил министра здравоохранения Остапенко
Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ об увольнении Александра Остапенко с поста министра здравоохранения республики.
Документ опубликован на сайте правительства региона.
«Принять отставку Остапенко Александра Ивановича по собственному желанию и освободить его от государственной должности Республики Крым – министра здравоохранения Республики Крым 30 сентября 2021 года согласно поданному заявлению», – говорится в документе.
29 сентября Аксенов заявил, что принял отставку Остапенко. Также он заявил, что исполнять обязанности главы ведомства будет главврач Судакской горбольницы Константин Скорупский.
Остапенко назначили главой минздрава Крыма 2 октября 2020 года. До этого он был главврачом Республиканской клинической больницы имени Н. А. Семашко.
Остапенко был шестым министром здравоохранения Крыма с 2014 года.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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