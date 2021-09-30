COVID-19 в Крыму: власти фиксируют резкий рост суточной смертности

За минувшие сутки в Крыму от коронавируса скончались 15 пациентов, что выше вчерашних показателей (9 пациентов), сообщает Минздрав Крыма.

По данным ведомства, всего за время пандемии скончались 2583 пациента.

В Крыму также продолжают фиксировать рост заболеваемости COVID-19 – за минувшие сутки было выявлено 389 новых случаев, что на 11 случаев больше, чем было зарегистрировано днем ранее.

«Всего (за время пандемии – ред.) выявлено 79 259 случаев COVID-19. Количество выздоровевших за сутки составляет 375 человек, выздоровевших за весь период – 68 156 человек», – сказано в сообщении.

Напомним, что накануне в Крыму было выявлено 378 новых случаев заболевания COVID-19, что также было выше показателей, опубликованных сутками ранее.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму не хватает ЛОР врачей. Кафедра отоларингологии Медицинской академии КФУ ежегодно выпускает в среднем около десяти врачей — отоларингологов. Тем не менее, существует дефицит кадров данной специализации.

В Крыму «молодеет» инфаркт: врачи обрисовали реальную ситуацию. В Крыму молодеют сердечные заболевания, средний возраст пациентов с болезнями системы кровообращения составляет 40 лет.

Менее 500 тысяч крымчан привились от коронавируса. На сегодняшний день первым компонентом вакцины против новой коронавирусной инфекции привиты 510 219 крымчан, вторым – 478 173.

Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму. По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 29 сентября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 389 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 79 259 положительных на Covid-19.