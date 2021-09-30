Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Власти Крыма продлили некоторые антиковидные ограничения ● Менее 500 тысяч крымчан привились от коронавируса ● Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму ● Как пандемия отразилась на смертности в Крыму ● В Севастополе загружены почти все ковидные койки
COVID-19 в Крыму: власти фиксируют резкий рост суточной смертности
За минувшие сутки в Крыму от коронавируса скончались 15 пациентов, что выше вчерашних показателей (9 пациентов), сообщает Минздрав Крыма.
По данным ведомства, всего за время пандемии скончались 2583 пациента.
В Крыму также продолжают фиксировать рост заболеваемости COVID-19 – за минувшие сутки было выявлено 389 новых случаев, что на 11 случаев больше, чем было зарегистрировано днем ранее.
«Всего (за время пандемии – ред.) выявлено 79 259 случаев COVID-19. Количество выздоровевших за сутки составляет 375 человек, выздоровевших за весь период – 68 156 человек», – сказано в сообщении.
Напомним, что накануне в Крыму было выявлено 378 новых случаев заболевания COVID-19, что также было выше показателей, опубликованных сутками ранее.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму. По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 29 сентября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 389 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 79 259 положительных на Covid-19.
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