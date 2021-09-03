Власть
Жильцам сгоревшего дома в Ялте обещают деньги на приобретение жилья
Власти Крыма прорабатывают вопрос по выплатам на покупку нового жилья пострадавшим от пожара жильцам многоквартирного дома в Ялте.
Об этом на совещании по проблемным вопросам ЖКХ сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«По дому, в котором пожар был – определиться, если необходимо переселение, нам сейчас формируют справедливый норматив, чтобы людям выплатить деньги для приобретения этого жилья. Выплаты, достаточные для того, чтобы приобрести жилье взамен утраченного, тоже будут. В понедельник информация будет доведена», – сообщил Аксенов.
Выплаты будут производиться по схеме 6000 рублей за квадратный метр. По словам Аксенова, деньги на выплаты поступят на следующей неделе.
В ночь на 28 августа в Ялте по улице Кривошты крупный пожар охватил многоквартирный дом. Изначально планировалось выплатить компенсации за поврежденное имущество.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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