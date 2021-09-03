Все о вине расскажут на фестивале «Отражения Крыма»

18-19 сентября в Крыму в Центре винного туризма Winepark состоится фестиваль «Отражения Крыма».

Мероприятие будет посвящено сбору первого урожая на винограднике Винного парка и запуску производства. Гости мероприятия смогут принять участие в сборе винограда и посетить экскурсии по винограднику и винодельне, дегустации, кинопоказы, лекции, мастер-классы и концерт первого в мире танцующего симфонического оркестра Concord Orchestra.

Одним из самых необычных мероприятий станет акустическая дегустация, в которой вина сами расскажут о том, где они родились, а сомелье дополнит эту картину и расскажет об особенностях каждого вина и региона. А на сравнительной дегустации гостям расскажут, почему разные вина подают в разных бокалах, на что это влияет во время дегустации и о самых популярных формах бокалов.

Также гостей ждет уже полюбившийся посетителям винного парка формат «Кино и вино» — магическое сочетание вина и кинематографа. Самые интересные фильмы про кино и виноделие сопровождаются различными винами, идеально дополняющими и раскрывающими сюжет.

С основами виноделия, оценки вин и правилами дегустации можно будет познакомиться в рамках лекционной программы фестиваля. 18 сентября состоится лекция «Введение в виноделие», на которой гостям расскажут, как «читать» винные этикетки, выделять основные винные ноты, осознанно подбирать вино к блюдам.

19 сентября пройдет лекция «Винный туризм». Совместно с Mriya Travel эксперты расскажут, какие винодельческие хозяйства стоит посетить в Крыму и ответят на самые популярные вопросы. Также 19 сентября гостей фестиваля ждет лекция-дегустация «Вино и искусство» (за дополнительную стоимость), на которой эксперты расскажут, что связывает создание вина и рождение величайших произведений искусства.

Неотъемлемым атрибутом винной культуры является сыр, он способен составить гастрономическую пару вину, дополнить различные блюда или выступить самостоятельным продуктом. На фестивале пройдет дегустация сыров — гости попробуют различные сочетания и вместе разберут их по колесу вкусов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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