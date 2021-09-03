Общество
Все о вине расскажут на фестивале «Отражения Крыма»
18-19 сентября в Крыму в Центре винного туризма Winepark состоится фестиваль «Отражения Крыма».
Мероприятие будет посвящено сбору первого урожая на винограднике Винного парка и запуску производства. Гости мероприятия смогут принять участие в сборе винограда и посетить экскурсии по винограднику и винодельне, дегустации, кинопоказы, лекции, мастер-классы и концерт первого в мире танцующего симфонического оркестра Concord Orchestra.
Одним из самых необычных мероприятий станет акустическая дегустация, в которой вина сами расскажут о том, где они родились, а сомелье дополнит эту картину и расскажет об особенностях каждого вина и региона. А на сравнительной дегустации гостям расскажут, почему разные вина подают в разных бокалах, на что это влияет во время дегустации и о самых популярных формах бокалов.
Также гостей ждет уже полюбившийся посетителям винного парка формат «Кино и вино» — магическое сочетание вина и кинематографа. Самые интересные фильмы про кино и виноделие сопровождаются различными винами, идеально дополняющими и раскрывающими сюжет.
С основами виноделия, оценки вин и правилами дегустации можно будет познакомиться в рамках лекционной программы фестиваля. 18 сентября состоится лекция «Введение в виноделие», на которой гостям расскажут, как «читать» винные этикетки, выделять основные винные ноты, осознанно подбирать вино к блюдам.
19 сентября пройдет лекция «Винный туризм». Совместно с Mriya Travel эксперты расскажут, какие винодельческие хозяйства стоит посетить в Крыму и ответят на самые популярные вопросы. Также 19 сентября гостей фестиваля ждет лекция-дегустация «Вино и искусство» (за дополнительную стоимость), на которой эксперты расскажут, что связывает создание вина и рождение величайших произведений искусства.
Неотъемлемым атрибутом винной культуры является сыр, он способен составить гастрономическую пару вину, дополнить различные блюда или выступить самостоятельным продуктом. На фестивале пройдет дегустация сыров — гости попробуют различные сочетания и вместе разберут их по колесу вкусов.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Какой сегодня праздник 3 сентября. Сегодня, 3 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Какой сегодня праздник 2 сентября. Сегодня, 2 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Жители Симферополя и Севастополя оказывается очень довольны своей жизнью. Симферополь и Севастополь вошли в десятку городов, лидирующих по уровню удовлетворенности населения жизнью.
Аксенов разрешил провести многотысячный фестиваль в разгар эпидемии. Глава Крыма Сергей Аксенов разрешил провести фестиваль «Таврида.Арт» под Судаком с числом участников до 6 тысяч человек.
Министр культуры Крыма пришла на школьную линейку в прозрачном костюме фото
Министр культуры республики Крым Арина Новосельская пришла на школьную линейку 1 сентября в костюме из прозрачной ткани, чем вызвала возмущение родителей учеников
Устроившие в Коктебеле потасовку чеченцы назвали себя кадыровцами
Дебоширы заявили, что им можно все и никто их не остановит.
Когда похолодание уйдет из Крыма: актуальный прогноз
Календарная осень принесла в Крым существенное похолодание, и оно задержится в регионе как минимум на неделю.
Крыму обещают погодный апокалипсис: штормовое предупреждение МЧС
Синоптики и МЧС предупредили о резком ухудшении погодных условий в Крыму.
31 августа
Правозащитница рассказала о списании выплат с закредитованных крымчан
Руководитель координационного центра правозащитного комитета «Дело чести» Виктория Жуковская в публикации в группе «Обращения к главе Крыма Аксенову С.В.» в Facebook рассказала о том, что она назвала «массовым беспределом и вредительством» приставов и банков на территории республики.